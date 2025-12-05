;

VIDEO. Donald Trump recibe el Premio de la Paz de la FIFA durante el sorteo del Mundial 2026

“Es uno de los grandes honores de mi vida”, declaró el presidente de Estados Unidos.

Bastián Lizama

En el marco del sorteo del Mundial 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el Premio FIFA de la Paz, un nuevo galardón que distingue “a todos aquellos hayan unido a las personas del planeta”, según anunció hace algunas semanas el ente rector del fútbol mundial.

“Es uno de los grandes honores de mi vida. Hemos salvado miles y miles de vida. Hemos puesto fin a tantas guerras en tantos lugares... Hemos parado guerras antes de que empezaran", declaró el mandatario norteamericano tras recibir la condecoración.

“Es un gran honor está contigo, Gianni (Infantino). Has hecho un trabajo excepcional. Has marcado nuevos récords, uno de ellos es que no haya subido el precio de las entradas, algo que el fútbol te lo va a agradecer”, agregó.

En esa línea, Trump sostuvo: “El fútbol es algo impresionante. Quiero dar las gracias a mi familia, a mi mujer. Creo que vamos a ver algo lleno de entusiasmo. El Mundial va a ser algo increíble. Hemos trabajado codo con codo los tres países para coordinarlo. Y quiero decir que nuestra relación es extraordinaria. Quiero dar las gracias a los que han conseguido que el mundo sea más seguro. Hace un año no éramos el país que somos gracias a mi liderazgo”.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, agregó: “Como todo el mundo aquí vemos imágenes de guerra en todas las partes del mundo y sufrimos por los niños que mueren. Lloramos con todas las madres que pierden a alguien querido. Y queremos ver esperanza, unidad, un futuro...“.

“El presidente ha ayudado al acuerdo de paz en Gaza, ayer el acuerdo entre Ruanda y la República del Congo. Esto es lo que queremos de un líder que se preocupa por su pueblo. Queremos vivir en un mundo en paz, unido. El presidente se merece el premio por sus logros. A su manera, pero lo ha conseguido”, sentenció.

