Miembros de los “TheTestables” detenidos: investigan vínculos de banda narco con una de las facciones de la Garra Blanca

Fue el pasado miércoles cuando la Policía de Investigaciones (PDI) allanó 31 domicilios en la comuna de Pudahuel, y detuvo a miembros de una de las facciones de la Garra Blanca, barra brava de Colo-Colo.

Esto porque, según la investigación, los detenidos integran a la vez una banda dedicada al microtráfico de drogas . En una de las casas allanadas, incautaron droga, armas y un bombo del piño los TheTestables,

En dicho inmueble, también detuvieron a Moisés Gómez, quien fue formalizado y quedó en prisión preventiva. Junto a él se capturó a la pareja de un sujeto que está actualmente detenido por otra indagatoria por droga, y el cual además es miembro de la facción mencionada.

“Se hacen fuertes en la masividad”

El fiscal Marcos Pastén explicó que estas bandas de microtráfico “se hacen fuertes en la masividad. Son espacios que ellos ocupan para la comisión de delitos ”.

Finalmente, la Fiscalía se encuentra investigando si los detenidos están enrolados como hinchas en el club de fútbol de Colo-Colo, para –en caso de ser así– solicitar a un tribunal la cautelar de prohibir su ingreso al estadio.