Walter Montillo en “Los Tenores Puertas Adentro”: “A la “U” la veo ahora como hincha y quiero que le vaya bien”

En nuevo episodio de Los Tenores Puertas Adentro, Aldo Schiappacasse conversó con el retirado futbolista argentino Walter Montillo, quien hace poco lanzó un libro sobre su historia titulado “Gracias a la vida”.

El exvolante de Universidad de Chile abordó distintos temas en el programa de Radio ADN.

Respecto al lanzamiento de su libro, Walter Montilloo sostuvo que “queríamos que el enfoque no fuera solo futbolístico, si bien tiene esa parte porque yo he vivido toda mi vida de esto. Pero quería agregarle la parte familiar. Es un libro muy bien contado. Lo que deseaba era que la gente sintiera que soy yo el que lo está contando, y creo que se pudo lograr“.

Una de las particularidades del texto es que el prólogo está escrito por la superestrella del París Saint-Germain y de la selección brasileña, Neymar, con quien Walter Montillo coincidió en su paso por el Santos.

“Él es un fenómeno. Mantener una relación a la distancia con Neymar y por tanto tiempo es un premio que me dieron el fútbol y la vida. Es un tipo al que quiero mucho y no dudó un segundo en cuanto le pedí que escribiera“, manifestó Walter Montillo.

Sobre su reciente retiro del fútbol, la “Ardilla” dijo que “lo que más se extraña es el día a día con los compañeros. El camarín, los viajes, las concentraciones, las charlas. Yo iba a entrenar todos los días con “Larry” (Joaquín Larrivey), y la verdad que se extrañan esas conversaciones. Y si bien las seguimos teniendo por teléfono, no es lo mismo”.

El exseleccionado argentino agregó que “a veces miro algún partido y se echa de menos verse dentro de la cancha, pero no es que lo necesite y piense “por qué no seguí jugando”. Lo disfruté tanto durante mi carrera que ahora intento disfrutarlo de este lado, como hincha, sin la presión de tener que hacerlo bien como cuando te toca jugar”.

Sobre Universidad de Chile del técnico venezolano Rafael Dudamel, Walter Montillo contó que “he mirado algunos de sus partidos, y ahora veo al club como hincha y quiero que le vaya bien… Me enteré de la lesión de Marcelo Cañete y es una lástima lo que le pasó. Ojalá que se pueda recuperar pronto, no rápido, sino que bien, porque le puede dar mucho al equipo”..

Sobre su futuro, Walter Montillo aseguró que el puesto de entrenador no está dentro de sus opciones.

“No me gusta esa parte. Es un cargo muy difícil, y para hacerlo bien demanda mucho tiempo. Es una responsabilidad muy grande que requiere mucha dedicación. Además, elegir a once jugadores entre treinta es muy complejo. Me pasó muy pocas veces estar con entrenadores que tenían a todo el plantel contento”, concluyó .