Montillo: “Ya me encuentro a disposición del cuerpo médico y trabajando para volver”

Universidad de Chile debió lamentar la baja de Walter Montillo durante el duelo con Audax Italiano, tras sentir molestias físicas durante el primer tiempo.

Pese al susto que ocasionó dicha noticia, el mismo volante anunció a través de sus redes sociales que está tranquilo. “Después de haberme echo los exámenes correspondientes. Si bien todas las lesiones en lo personal las sufro mucho, también entiendo que puede pasar”.

Sobre todo considerando que la recuperación no debería tardar mucho. “El diagnóstico es alentador ya que se trata de algo pequeño y dependerá de mi evolución para volver a ayudar a mis compañeros. Ya me encuentro a disposición del cuerpo médico y trabajando para volver. Gracias por los mensajes de ánimo y perdón por no haber completado el partido de ayer”.

El próximo partido de los azules será ante Universidad de Concepción el día primero de noviembre.