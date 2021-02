Consejo Azul pidió a Walter Montillo reconsiderar decisión de retirarse del fútbol

Un emotivo cierre de campeonato vivieron los hinchas de Universidad de Chile, quienes vieron el último partido como futbolista de Walter Montillo con la camiseta azul.

Esta situación causó tristeza en los hinchas universitarios, motivo por el cual el Consejo Azul, instancia compuesta por abonados, hinchas, exjugadores, académicos y alumnos de la casa de estudios y Accionistas minoritarios del club, le pidieron a la “Ardilla” reconsiderar su decisión de retirarse del fútbol mediante una carta.

“Esta ha sido una época dura para todos. Y más aún por no poder estar presentes en los estadios vibrando con nuestro club. Desde que regresaste te hemos visto jugar en vivo apenas un puñado de partidos. ¿Será justo para ti y los hinchas?“, comienza la misiva.

“Es por eso que nuestro llamado hacia Walter Montillo persona, jugador y referente brota desde lo más profundo de nuestros corazones azules, con la esperanza que puedas tomarlo en cuenta. Desde este grupo de trabajo, y entendiendo que esta solicitud no es solo nuestra, sino que hace eco del clamor de todo el pueblo azul, como Consejo Azul, queremos pedirte reconsiderar tu decisión de retirarte a fin de esta temporada“, agregaron.

“Tenemos plena conciencia de que la situación de tu renovación no se manejó como todos hubiésemos esperado, pero sabemos también que como en toda familia los desencuentros pueden solucionarse poniendo cada uno de su parte para que ello ocurra”, indicaron.

“Walter, esta carta no se despide con un ‘gracias por todo’ porque queremos volver a verte vestido de azul en unas semanas más. Sentimos que es posible y te lo pedimos desde el corazón“, sentenció el escrito.

Recordemos que la “Ardilla” declaró que “no sé quién bajó el dedo, pero el entrenador no quería que siga o no le gustan los de mayor edad o habría hecho mucho más”.