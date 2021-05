El ojito de Reinaldo Rueda: ha sido seleccionador en cuatro países justo en medio de graves crisis 

Nadie duda de los pergaminos del técnico colombiano Reinaldo Rueda Rivera, hoy a cargo de la selección mayor de su país y quien ha ejercido la misma labor en los elencos nacionales de Honduras, Ecuador y Chile.

Y algo distingue al DT cafetero de 64 años formado en Alemania: cada vez que ha sido seleccionador, en ese país ha habido graves conflictos políticos y sociales.

Vamos por parte.

“Triple R”, como lo apodan, ha dirigido a Colombia en todas sus series: Sub 17, Sub 20, Sub 21, Sub 23 y Adulta. Con la última ya suma su tercer periodo (2002, 2004 a 2006 y ahora a contar del pasado 14 de enero tras renunciar a Chile). Y estuvo en Honduras de 2006 a 2010, en Ecuador de 2010 a 2014 y en Chile de 2018 a comienzos de 2021.

En Honduras, selección a la que llevó al Mundial de Sudáfrica 2010, Reinaldo Rueda vio cómo era derrocado por militares el Presidente Manuel Zelaya el 28 de junio del 2009, luego de tres años de gobierno y cuando dormía.

Al Primer Mandatario lo sacaron en pijama efectivos con pasamontañas, y a punta de armas lo hicieron salir del país rumbo a Costa Rica.

El equipo nacional iniciaba ese año la tercera fase de las clasificatorias en un grupo que incluía a México, Jamaica y Canadá, y Reinaldo Rueda lo hizo ganar el primer lugar con doce puntos, lo que según muchos evitó una guerra civil en la nación centroamericana.

Cuando dirigió a Ecuador, elenco al que llevó al Mundial de Brasil 2014, Reinaldo Rueda vio de cerca líos políticos apenas cuando llevaba un mes en el país de la mitad del mundo.

Llegó ahí en agosto de 2010, y el 30 de septiembre se desató una crisis total en el gobierno del entonces Presidente Rafael Correa, quien acusó un intento de golpe de Estado.

Todo comenzó con una protesta policial contra una ley salarial, y luego hubo bloqueos de carreteras y se impidió el ingreso de congresistas al Parlamento en Quito.

El Presidente Rafael Correa, haciendo caso omiso a su guardia presidencial y a las recomendaciones de seguridad de su escolta, negoció personalmente con los policías insurrectos.

Ya en Chile, a Reinaldo Rueda le tocó ver el “Estallido Social” iniciado en octubre de 2019, cuyas consecuencias siguen hasta ahora.

Y pese a que se sabe que el principal motivo de su renuncia a la “Roja” fue que sentía que su trabajo no era apoyado ni por la ANFP ni por los clubes, sus cercanos confidenciaron que al ser un consumidor de noticias al que le gusta estar informado sobre el lugar en el que está, lo ocurrido en nuestro país no le fue indiferente por su reconocida sensibilidad social.

Ahora en Colombia se encuentra con una grave situación social, con protestas y muchos muertos producto de la presentación de una reforma tributaria por parte del Presidente Iván Duque, quien busca recaudar recursos para hacer frente a la crisis económica desatada por la pandemia de coronavirus.

El Gobierno acusa la infiltración de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional, pero la oposición dice que esa es la excusa de las autoridades para deslegitimar los reclamos ciudadanos.

Y ahí está de nuevo Reinaldo Rueda, como seleccionador en un país convulsionado.