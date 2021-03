Ian Mac Niven: Reinaldo Rueda se quería quedar, pero la forma en que se dio su salida fue terrible

El exgerente de la selección chilena, Ian Mac Niven, entregó los motivos sobre su renuncia a la ANFP, asegurando que la salida de Reinaldo Rueda fue la “guinda de la torta”.

En entrevista con El Mercurio, Mac Niven entregó detalles de su salida al cargo. “Renuncié por dos cosas. Un tema personal, fue un desafío ejercer el cargo por cuatro años y ahora es momento de arriesgarme a hacer otras cosas”, señaló.

“Y lo segundo, ya venía pasando, estaba desgastado, yo no quería ser cómplice de tonteras… Temas de raíz, de cómo funciona la ANFP. Y la forma en que se dio la salida de Reinaldo Rueda fue la guinda de la torta. Ya no podía seguir. No podía avalar eso. La forma fue terrible”, aseguró.

Además, aseguró que el exDT de La Roja quería seguir en el banco. “Reinaldo (Rueda) se quería quedar y no tenía por qué salir. Pero Milad declara que la señora está disconforme, que Rueda está disconforme. Esas cosas no son ciertas. Para Reinaldo, Chile es el mejor país. Debieron buscar una salida directa y no por el lado. Eso me dolió mucho”, sostuvo.

Finalmente, Ian Mac Niven afirmó que el directorio de la ANFP tiene “un poder más allá de lo normal”. “Se mezcla la liga con la Federación. El 95 por ciento de los ingresos de la ANFP son producto de la selección adulta, y ningún directorio, con ingresos históricos por venta de derechos comerciales y de TV de la selección, ha sido capaz de hacer un ‘Pinto Durán’ 2.0. Todo proyecto es el fin de semana, es tapar hoyos con tierra”, sentenció.