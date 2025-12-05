Dos combates titulares para cerrar el año por todo lo alto: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el UFC 323?

Se acaba el 2025 y la UFC buscará terminar su temporada por todo lo alto con un evento que incluirá dos combates titulares y otras peleas que prometen acción, en lo que será la última cartelera antes del cambio de Disney+ a Paramount+ en la retransmisión vía streaming.

El encargado de encabezar la noche será el georgiano Merab Dvalishvili, quien pondrá en juego su cinturón del peso gallo por cuarta vez en el año, esta vez ante el ruso Petr Yan, a quien ya venció anteriormente en 2023.

El otro que defenderá su título en el UFC 323 será Alexandre Pantoja, campeón del peso mosca, quien se enfrentará al birmano Yoshua Van, que con 24 años se convertirá en el luchador más joven en obtener una oportunidad de campeonato en la historia de la organización.

Otro de los grandes combates de la noche, también en las 125 libras, será el del mexicano Brandon Moreno (ranking 2), quien se medirá ante el japonés Tatsuro Taira (ranking 5), en una pelea que podría definir al próximo contendiente del peso mosca.

Además, en las preliminares volverá un viejo conocido para los chilenos: Jailin Turner, quien regresa al octágono tras la derrota que sufrió ante Ignacio “La Jaula” Bahamondes en marzo. Ahora se enfrentará al brasileño Edson Barboza.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el UFC 323?

El UFC 323 se llevará a cabo este sábado 6 de diciembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El inicio del evento está programado para las 20:00 horas de Chile, por lo que las peleas estelares comenzarían alrededor de las 00:00 del domingo.

Los combates podrán seguirse a través del canal Fox Sports Premium. Para verlos vía streaming necesitarás una suscripción a Disney+ Premium o en UFC Fight Pass.