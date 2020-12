El festejo de los hinchas tras la salida de Reinaldo Rueda: “Con él no jugábamos a nada”

El 2020 se cerró con la partida de Reinaldo Rueda. El entrenador deja Juan Pinto Durán para regresar a Colombia después de varios años, dejando a Chile en el sexto puesto de las Clasificatorias y con un nivel futbolístico más que cuestionable.

Las malas actuaciones de la Roja con Rueda al mando hicieron que el DT no se ganara la aprobación de gran parte de la hinchada nacional, quienes este jueves “festejaron” su partida de la banca chilena.

Poco menos de dos años duró la estadía de Reinaldo Rueda en la Selección Chilena de Fútbol. Este jueves, el cafetero llegó a un acuerdo con la Selección Colombia para reemplazar a Carlos Queiroz, por lo que dejará Juan Pinto Durán después de 27 partidos al mando del “equipo de todos”.

Mira algunas reacciones

Se va el "Profe" Rueda que no enseñó nada, no fue capaz de reiventar un plantel, encontrar nuevas promesas, que jugó un fútbol triste y que será recordado por blindar una ofensiva compuesta por Fernández, Castillo, Henríquez y Sagal, que creo que entre todos no hicieron 3 goles.

— Elsemaforo.cl (@TheSemaforo) December 31, 2020