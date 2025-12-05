;

Deslumbró en La Roja Sub 20, Córdova no lo llevó al Mundial y ahora podría venir al fútbol chileno tras dejar la MLS

Favian Loyola está en conversaciones con un equipo de Primera División para jugar en Chile en 2026.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Mark Thorstenson - Orlando City

Favian Loyola tuvo una irrupción tremenda en La Roja Sub 20 en 2024, debutando y anotando varios goles que llenaron de ilusión a todos respecto a su futuro.

Lamentablemente, su paso por la selección chilena juvenil fue decayendo por culpa de las lesiones, perdiéndose el Sudamericano de Venezuela y no siendo considerado por Nicolás Córdova para el Mundial Sub 20 de nuestro país.

Ahora, el delantero de 20 años dejará el Orlando City de la MLS, club en el cual se formó y con el que alcanzó a disputar un partido profesional. Esta situación de la joven promesa habría despertado el interés de un club del fútbol chileno.

Revisa también:

ADN

Se trata de Audax Italiano que, según información del periodista Rodrigo Arellano, está cerca de hacerse con los servicios del chileno-estadounidense para contar con él en la temporada 2026.

El movimiento podría ser conveniente para ambos, ya que el jugador podría comenzar a tener roce en Primera División, mientras que los “itálicos” sumarían una buena variante para cumplir con los minutos Sub 21.

Yendo a los números, en este 2025, Loyola jugó 19 partidos en la MLS Next Pro, en los que no convirtió y solo entregó una asistencia. En el total de su carrera con el Orlando City B, las cifras mejoran: 11 goles y 6 pases de gol en 75 partidos.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad