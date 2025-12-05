Deslumbró en La Roja Sub 20, Córdova no lo llevó al Mundial y ahora podría venir al fútbol chileno tras dejar la MLS

Favian Loyola tuvo una irrupción tremenda en La Roja Sub 20 en 2024, debutando y anotando varios goles que llenaron de ilusión a todos respecto a su futuro.

Lamentablemente, su paso por la selección chilena juvenil fue decayendo por culpa de las lesiones, perdiéndose el Sudamericano de Venezuela y no siendo considerado por Nicolás Córdova para el Mundial Sub 20 de nuestro país.

Ahora, el delantero de 20 años dejará el Orlando City de la MLS, club en el cual se formó y con el que alcanzó a disputar un partido profesional. Esta situación de la joven promesa habría despertado el interés de un club del fútbol chileno.

Se trata de Audax Italiano que, según información del periodista Rodrigo Arellano, está cerca de hacerse con los servicios del chileno-estadounidense para contar con él en la temporada 2026.

El movimiento podría ser conveniente para ambos, ya que el jugador podría comenzar a tener roce en Primera División, mientras que los “itálicos” sumarían una buena variante para cumplir con los minutos Sub 21.

Yendo a los números, en este 2025, Loyola jugó 19 partidos en la MLS Next Pro, en los que no convirtió y solo entregó una asistencia. En el total de su carrera con el Orlando City B, las cifras mejoran: 11 goles y 6 pases de gol en 75 partidos.