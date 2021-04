Presidente de la CPC: “Lo que ha dicho el FMI y la OCDE sobre un impuesto universal para que el de las empresas no sea inferior a 21%, a Chile no aplica”

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, se refirió a los impuestos y al proyecto de ley dirigido a los “súper ricos”.

Al respecto, en conversación con Palabra que es noticia de radio Futuro, comenzó sosteniendo: “De los 13 países que lo aplicaron, 11 lo derogaron, porque es complejo valorizar los activos, porque tiene variables que no son de una línea tangible fácil”.

“Entonces, si Chile requiere mayores impuestos, hay mucho que hacer del punto de vista de la modernización del Estado que tiene muy mal gasto, y, además, tenemos mucha informalidad, como las ferias libres, que no dan boleta. Y esa cadena no tributa. Creo que esto requiere de una mirada mucho más global”, afirmó.

Asimismo, sobre la advertencia de expertos sobre que un gravamen especial a las grandes fortunas favorece menos que poner fin a las exenciones tributarias, e incluso, que una nueva reforma tributaria, Sutil señaló: “Nuestra principal preocupación es la estabilidad y las reglas del juego claras. Me preocupa es esta regla pujante de aplicar desde el Congreso reformas tributarias, que no les corresponde, porque es el Ejecutivo el que tiene esa facultad“.

“No puede, en un año electoral, dentro de un marco que está fuera de las atribuciones del legislativo, buscar un mecanismo para ir a buscar soluciones de corto plazo. Los países resuelven sus problemas en una mirada de largo plazo“, agregó.

“Hay que ser cuidadosos. Lo que ha dicho el FMI y la OCDE sobre un impuesto universal para que el impuesto a las empresas no sea inferior a 21%, a Chile no aplica. Entonces, hay poco espacio desde el punto de vista internacional donde poner estos impuestos. En segundo caso, hay exenciones tributarias que hay que revisarlas, pero a la salud no pondría IVA, por ejemplo. Sin embargo, la renta presunta o el impuesto a los combustibles no deberían tener cambios”, destacó.

Tercer retiro de fondos de las AFP

En tanto, sobre el proyecto de tercer retiro de fondos de las AFP, que este lunes se discute en la Comisión de Constitución del Senado, el presidente de la CPC indicó: “Gran parte de los honorables dijeron que era imposible de que sucediera, y ahí está. Y eso afecta las futuras jubilaciones de los chilenos”.

Agenda legislativa del Presidente Piñera

Por otra parte, afirmó que el Presidente Sebastián Piñera “está imposibilitado de tener una agenda legislativa, la que no necesariamente tiene una mirada de concordancia de largo plazo, y este proceso nos puede llevar por mal camino“.

“Se viene la reforma a la Constitución y prefiero una persona preparada, un profesor, que un DJ, con el respeto que me merece un DJ, en la convención constituyente. Un ejemplo claro es la ingobernabilidad que hay en Perú. Eso es fruto de la fragmentación política, de la falta de dialogo. Eso es efecto de la mirada cortoplacista, sin respeto, de show. Para mí la alta política eran los antiguos diputados, que eran estudiosos, respetuosos. Tomar medidas y hacer indicaciones ambiguas, poco profundas inadecuadas a un proyecto de ley, le quita estabilidad al país”, manifestó.

Exsenador Orpis

Asimismo, sobre el financiamiento a la política y la condena al exsenador Jaime Orpis, declaró: “En lo personal, celebro que la presidenta Bachelet haya ello un cambio en el régimen de financiamiento a la política. Y es porque le da transparencia, respeto y altura a la actividad. Todo cambio es positivo y también las empresas han hecho cambios a partir de Corpesca. También hay cambios radicales en la legislación”.

“Sobre lo de Orpis, refresca una realidad de lo que existió en Chile, pero es un chivo expiatorio, porque todos los sectores políticos se financiaban como el señor Orpis. Lo positivo es el cambio que hubo porque hoy es muy poco probable que vuelva a ocurrir”, concluyó.