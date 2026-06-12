Con Hwang In-beom y Lee Kang-in como figuras: Corea del Sur dio vuelta el partido y sumó sus primeros tres puntos en el Mundial 2026 / ULISES RUIZ

Corea del Sur debutó con una sufrida victoria ante República Checa en el Mundial 2026. La selección asiática tuvo que remontar el marcador para quedarse con sus primeros tres puntos en la cita planetaria.

En la primera parte, la selección asiática dominó gran parte del juego, aunque no logró vulnerar la defensa de República Checa. La ocasión más clara llegó en el minuto 37, cuando Son Heung-min probó desde fuera del área, pero su remate se fue desviado.

Al inicio del complemento, Corea del Sur mostró una actitud más ofensiva y, a los 48 minutos, generó la primera gran ocasión de peligro. Matej Kovar debió intervenir en dos oportunidades consecutivas tras conceder un rebote luego de un disparo de Lee Kang-in.

Sin embargo, pese al dominio asiático, fue la selección europea la que abrió el marcador en el minuto 58. Vladimír Coufal envió un saque lateral al área y Ladislav Krejčí apareció para conectar de cabeza y superar a Kim Seung-gyu, decretando el 1-0 para los checos.

GOOOL DE REPÚBLICA CHECA



Vladimír Coufal sacó de lateral con potencia y Ladislav Krejčí mandó el balón al fondo de las redes de Corea del Sur tras un potente cabezazo.#MundialEnDSPORTS | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/gPoYcuPtTa — DSPORTS (@DSports) June 12, 2026

Cuando el reloj marcaba el 67′, Corea del Sur encontró la igualdad gracias a una brillante definición de Hwang In-beom. Tras una asistencia de Lee Kang-in, el mediocampista enfrentó a Matej Kovar y picó el balón con categoría para marcar el empate parcial.

COREA DEL SUR MARCÓ EL EMPATE



Hwang In-beom amagó a Kovar en el área grande y marcó el 1-1 ante República Checa.#MundialEnDSPORTS | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/zNCeuqLhMG — DSPORTS (@DSports) June 12, 2026

Corea del Sur continuó dominando a República Checa, pero en el minuto 77 los europeos volvieron a inquietar a los asiáticos mediante una jugada preparada. Tras un tiro libre, Tomáš Souček logró marcar el descuento y puso el 2-1 momentáneo, aunque el tanto fue anulado por posición de adelanto.

GOO- NO, FUERA DE JUEGO



Cuando Souček ya celebraba el 2-1, el juez de línea anuló el gol de República Checa por posición adelantada.#MundialEnDSPORTS | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/7j9ZDepLE4 — DSPORTS (@DSports) June 12, 2026

Solo dos minutos más tarde, Hwang In-beom envió un centro que encontró a Oh Hyeon-gyu, quien conectó el balón con su pierna izquierda para superar a Matej Kovar. A partir de ese momento, los coreanos controlaron el partido, pese a que República Checa intentó sorprender con balones largos hacia el área asiática.

¡COREA DEL SUR LO DIO VUELTA!



Oh Hyeon-gyu tomó el centro de Hwang In-beom y marcó el 2-1 para los Tigres de Oriente ante República Checa en Guadalajara.#MundialEnDSPORTS | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/SZXPdgdzsV — DSPORTS (@DSports) June 12, 2026

Con este resultado, Corea del Sur quedó en el segundo lugar del Grupo A con tres puntos, ubicándose por detrás de México únicamente por diferencia de gol. Por su parte, República Checa se mantiene en la tercera posición sin unidades, aunque conserva una mejor diferencia de goles que Sudáfrica.