¿Cuentas bancarias bajo la lupa? El 83% de los chilenos apoya levantar el secreto bancario para frenar el narcotráfico

Un nuevo sondeo de opinión pública reveló el profundo temor y la preocupación de la ciudadanía frente al avance del narcotráfico en Chile.

El estudio de Cadem no solo muestra un respaldo masivo a medidas drásticas como el acceso a la información bancaria, sino que también evidencia una fuerte crisis de confianza en las instituciones políticas y judiciales del país.

El panorama de seguridad en Chile es percibido como crítico por la inmensa mayoría de la población. Según los datos recopilados durante la segunda semana de junio:

Gravedad absoluta: El 97% de los encuestados califica el problema del narcotráfico y el crimen organizado en el país como “muy grave” .

El de los encuestados califica el problema del narcotráfico y el crimen organizado en el país como . Evolución y futuro: El 95% asegura que este fenómeno aumentó en los últimos 5 años, mientras que un 61% anticipa que seguirá creciendo en el próximo quinquenio.

El asegura que este fenómeno aumentó en los últimos 5 años, mientras que un anticipa que seguirá creciendo en el próximo quinquenio. El control de las calles: Existe una división preocupante sobre el espacio público: un 28% acusa un “vacío de control” en las calles, mientras que un 27% afirma derechamente que las vías públicas están en manos de organizaciones criminales.

En este escenario, el Tren de Aragua se consolida como la banda delictual con mayor presencia en la mente de los chilenos, registrando un 98% de conocimiento y provocando el mayor nivel de temor con un 86%.

Instituciones bajo sospecha: ¿Dónde ha penetrado el narco?

La ciudadanía percibe que las redes delictuales ya traspasaron las calles y entraron a las estructuras del Estado y la economía. Un 81% cree que las organizaciones criminales han penetrado en el país en general, detallando los siguientes sectores:

Gendarmería: 71%

71% Puertos y Aduanas: 71%

71% Bancos e Instituciones Financieras: 66%

Al buscar las causas de esta crisis, el 57% lo atribuye a la debilidad del sistema judicial, seguido por la corrupción institucional (38%) y la inmigración irregular (36%).

Confianza institucional: Las fuerzas de orden público siguen liderando la confianza ciudadana para combatir este flagelo, con la PDI a la cabeza (79%), seguida por Carabineros (67%) y las Fuerzas Armadas (62%). En la otra vereda, las instituciones políticas reprueban: el Gobierno obtiene solo un 46%, la Fiscalía un 42% y las municipalidades caen al 36%.

El dilema del secreto bancario

Como herramienta para combatir el narcotráfico, el 74% está de acuerdo con que el Estado pueda acceder de forma más rápida a información bancaria sospechosa. Sin embargo, la ciudadanía exige resguardos severos: el 94% condiciona este acceso a que existan sanciones penales para los funcionarios que utilicen mal los datos, y un 56% apoya que el Congreso fiscalice esta facultad.

Monitoreo Político: Kast a la baja y respaldo a Acusación Constitucional

La crisis de seguridad parece pasarle la cuenta al Ejecutivo. En la segunda semana de junio, la aprobación del Presidente José Antonio Kast cayó al 41% (-2 puntos), mientras que su desaprobación escaló tres puntos, posicionándose en un 53%.

Por otra parte, el debate legislativo también genera eco: un 81% de los ciudadanos supo o escuchó hablar sobre la acusación constitucional presentada contra el exministro Nicolás Grau, iniciativa que cuenta con el respaldo del 54% de los encuestados.