La OCDE llamó a Chile a implementar una reforma tributaria que acelere la recuperación y reduzca la desigualdad

El club de países desarrollados, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), hizo un llamado directo a Chile para implementar una reforma tributaria que acelere la recuperación y también reduzca las desigualdades socioeconómicas.

En su informe Going for Growth 2021: Shaping a Vibrant Recovery, la entidad internacional señala que en Chile “el impacto redistributivo del actual impuesto sobre la renta de las personas físicas es débil”.

También indica que “un sistema de impuestos y transferencias más eficaz puede ser un fuerte catalizador para reducir la desigualdad y potenciar una recuperación inclusiva”.

La misma OCDE alude a los US$18 mil millones que ha inyectado el Fisco para paliar la crisis, pero apela a que se necesita una política de acción estructural a fin de evitar que los efectos de la pandemia borren los avances en reducción de la pobreza y desigualdad.

Desde el Congreso Nacional, el senador y miembro de la comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber, solicitó al Gobierno tomar esta recomendación y eliminar las exenciones, entre otras medidas, para recaudar recursos en apoyo a las familias afectadas por la pandemia.

“Esta es una pandemia que se ha extendido más allá de lo imaginable. Para eso tenemos tres fuentes de recursos a los cuales hay que entrar ahora y el Gobierno tiene que hacer una reforma tributaria ahora“, emplazó el parlamentario.

Agregó que no sólo debe considerar el largo plazo y debe “revisar aquellos sectores que están beneficiados hoy día que no pagan impuestos, aprovechar de modificar el impuesto a la minería, el royalty. Lo dice el Fondo Monetario Internacional (FMI), la OCDE hoy, el Banco Mundial, Naciones Unidas, no solamente la oposición en Chile”.