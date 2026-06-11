“Entendemos la situación, pero no somos responsables de las políticas públicas”: AET tras amenazas por cobros del CAE

El Directorio Nacional de la Asociación de Empleados de Tesorerías (AET) manifestó su preocupación por las el alza de amenazas contra funcionarios de la Tesorería General de la República (TGR) tras los cobros asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE).

A través de una declaración pública, la organización recordó que estas acciones corresponden a una labor encomendada por la autoridad institucional y que los trabajadores deben cumplirlas en el ejercicio de sus funciones.

Si bien el gremio reconoció las dificultades que enfrentan muchas personas endeudadas por créditos estudiantiles, sostuvo que los funcionarios no pueden ser responsabilizados por decisiones de política pública.

La AET también advirtió sobre una creciente sobrecarga laboral derivada de la reducción de personal y de recursos, situación que, según señalaron, ha impactado las condiciones de seguridad.

En ese contexto, el gremio afirmó que cientos de trabajadores enfrentan una fuerte presión laboral y emocional, por lo que exigió medidas urgentes para resguardar su integridad física y psicológica.

Finalmente, la organización llamó a mantener y fortalecer las facilidades de pago para las personas con deudas morosas del CAE, considerando que detrás de cada caso existen realidades familiares y económicas complejas.