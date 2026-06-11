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La técnica investigativa que podría ser clave para resolver la desaparición de la concejala en Villa Alegre

La desaparición de María Ignacia González cumplió un año sin respuestas definitivas.

Javiera Rivera

La técnica investigativa que podría ser clave para resolver la desaparición de la concejala en Villa Alegre

La desaparición de la concejala en Villa Alegre, María Ignacia González, sigue siendo objeto de investigación a un año de su extravío.

En ese contexto, la perfiladora criminal argentina Sabrina Gambazza destacó, en una entrevista con Página 7, una herramienta que podría aportar antecedentes claves para esclarecer lo ocurrido.

Se trata de la denominada autopsia psicológica, una metodología utilizada para reconstruir la personalidad, hábitos, relaciones y entorno de una persona desaparecida.

Según explicó la especialista, este análisis permite comprender mejor qué ocurrió antes de la desaparición y ayuda a descartar o reforzar distintas hipótesis, incluida una eventual intervención de terceros.

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Gambazza señaló que la revisión de cámaras de seguridad, registros telefónicos y antecedentes personales puede ser fundamental para determinar si la concejala presentaba comportamientos inusuales o señales de preocupación.

La perfiladora también planteó la necesidad de profundizar el análisis del vehículo de González y de los sectores donde se han realizado búsquedas, considerando estudios de distancia, tiempo y velocidad que permitan reconstruir con mayor precisión sus últimos movimientos.

A juicio de la especialista, la combinación de estas diligencias podría aportar nuevas pistas en un caso que, hasta ahora, continúa sin respuestas definitivas.

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