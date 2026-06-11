“Es extraño no ver a Chile en un Mundial... No hicimos las cosas bien, no lo merecíamos”

Marcelo Díaz fue uno de los pilares de la Generación Dorada cuando la Roja consiguió hacer un gran Mundial 2014 y las posteriores Copas Américas. En la jornada de este jueves, cuando inició una nueva edición de la Copa del Mundo, el volante de la Universidad de Chile analizó el presente de la Selección y los logros obtenidos.

“Es extraño no ver a Chile en un Mundial, sobre todo habiendo tenido tantos cupos. Creo que no hicimos las cosas muy bien para haber estado ahí y no lo merecíamos realmente. Ojalá que ahora haya un cambio, que haya un cambio real y que que sí podamos que sí podamos acceder a un próximo mundial”, afirmó Díaz.

“Ojalá que la nueva etapa que viene sea muy exitosa y podamos llegar a un Mundial”, agregó.

Para esta cita mundialista, el ex seleccionado nacional entregó a su favorito para campeonar. “A mí me gusta mucho Argentina, son los actuales campeones del mundo, tienen al mejor jugador del mundo también en su fila y tienen un gran plantel. Pero a todos esas selecciones les guardo un cariño tremendo y obviamente que voy a apostar para que lleguen muy lejos", aseguró.

Recuerdos de la Generación Dorada: “Muy orgulloso”

Entre el 2014 y 2016, la Roja se convirtió en una de las mejores selecciones del continente. En el Mundial de Brasil le dio pelea al local y quedó eliminada den la tanda de penales. Luego, en los dos años siguientes, se coronó como bicampeona de América venciendo a Argentina en las dos finales.

Estos importantes logros en la historia del fútbol chileno, Marcelo Díaz decidió rememorarlos, afirmando que se siente “muy orgulloso de ver esos partidos donde estuvimos y la trascendencia que tuvo ese Mundial 2014, sobre todo escuchar de repente los himnos en videos que que están guardados”.

“Los recuerdos son maravillosos. Es el último Mundial que jugamos, obviamente fue el primero a nivel profesional y adulto que que jugué. Haber sido partícipe me genera mucho orgullo”, declaró.

“Jugábamos casi todo en el extranjero, teníamos una camada muy buena de jugadores, teníamos un entrenador muy bueno también. Se juntaron muchísimas cosas e hicieron que Chile pudiera jugar un Mundial e ir a competirlo porque así fue. Se juntó todo eh toda una generación, se metió a la juguera y creo que resultó ser, para mí, la mejor generación del fútbol chileno en la historia", sentenció.