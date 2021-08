Simone Biles siguió incrementando sus ingresos pese a los problemas que tuvo en los JJ.OO. de Tokio 2020

La gimnasta estadounidense Simone Biles iba a los JJ.OO. de Tokio 2020 para ser la gran estrella, pero al final hizo noticia por su salud mental.

La deportista de 24 años se fue de Japón solo con dos medallas, muy lejos de las expectativas con las que llegó y de sus cinco preseas en Río de Janeiro 2016, cuatro oros y un bronce.

Simone Biles ganó en el país asiático el bronce en la viga y la plata en el equipo completo con sus compañeras Sunisa Lee, Jordan Chiles y Grace McCallum.

Pero se retiró de cuatro competencias aduciendo que tenía problemas sicológicos, por lo que no pudo aumentar la cosecha que tuvo en Brasil.

Sin embargo, no todo fue malo para la deportista afroamericana, porque siguió sumando dinero a su cuenta bancaria.

A sus 24 años, se calcula que ya posee un patrimonio de seis millones de dólares, poco más de cuatro mil 660 millones de pesos.

La mayoría de esas ganancias corresponde a ingresos producto de patrocinios, ítem que a lo mejor ve disminuido por sus problemas en Tokio 2020.

En concreto, por sus dos medallas en los actuales Juegos Olímpicos, Simone Biles se embolsó 37.500 dólares (algo más de 29 millones de pesos): 22.500 por la de plata y 15.000 por la de bronce.

Esos 37.500 dólares equivalen a lo que el Comité Olímpico de Estados Unidos entrega este año a quien alcance una presea de oro en Tokio 2020.

En todo caso, quedó lejos de los 110 mil dólares (85 millones y medio de pesos actuales) que sumó por su desempeño en Río de Janeiro 2016.

Nacida el 14 de marzo de 1997 en la ciudad de Columbus, del estado de Ohio, la vida de Simone Biles no fue fácil en su niñez.

Sus padres eran adictos a la droga, por lo que la adoptaron sus abuelos maternos, quienes ejercieron como su verdadera familia.

Cuando Simone Biles tenía seis años fue a un centro de gimnasia y para entretenerse empezó a copiar las rutinas de las gimnastas.

Una de las entrenadoras del lugar la vio y avisó a su colega Aimee Boorman, quien la tomó bajo su guía y hasta ahora la dirige.

La deportista inició una dura rutina de trabajo y por eso terminó sus estudios secundarios en 2015 en la casa, pues necesitaba más tiempo para entrenar.

En enero de 2018, Simone Biles denunció que fue víctima de abusos sexuales por parte del exmédico de la selección de gimnasia estadounidense, Larry Nassar.

Y desde agosto de 2020 mantiene una relación amorosa con el jugador de futbol americano Jonathan Owens.

. @United knows! Thanks for making sure Goldie gets a ride to Tokyo. 🐐 @TeamUSA is taking the #RoadToTokyo to the skies – next stop, Japan! #ad #MyUnitedJourney pic.twitter.com/70ns0NP4T4

— Simone Biles (@Simone_Biles) July 14, 2021