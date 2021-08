Simone Biles al irse de Japón: “Es difícil ser una mujer deportista, pues la gente espera que lo arruines”

Simone Biles, la gimnasta estadounidense de 24 años, se fue ya de Tokio “con el corazón lleno”, según indicó al irse de la sede de los Juegos Olímpicos.

La deportista que llegó a Japón como la gran estrella del evento y ya en él abandonó cuatro eventos por problemas mentales, rompió el silencio en una entrevista con NBC.

La joven ahondó sobre los motivos de tan drástica decisión, además de pedir a la gente que le dé prioridad a su salud mental.

Las palabras de Simone Biles

“Es difícil ser deportista, pero es más difícil ser una atleta mujer porque todo el mundo reza por tu caída y quiere que lo arruines”.

“Lo que hacemos no es fácil, o todo el mundo podría hacerlo. Pero también al final del día no somos solo atletas o entretenimiento, también somos humanos, y tenemos emociones y cosas en las que estamos trabajando detrás de escena que no les contamos”.

“Creo que eso es algo acerca de lo que la gente debería estar más consciente”, declaró Simone Biles a la cadena multimedial norteamericana.

Simone Biles también habló sobre la presión que sintió por ser el emblema de la delegación de su país en Tokio 2020.

“Ser el rostro de los Juegos realmente no me afectó… Era solo lo que quería lograr y lo que quería hacer”.

“Todos me decían que yo era el elemento de unión del equipo, y eso en verdad me estresó porque nunca lo pensé de esa manera. Pero luego, cada vez que te repiten, uno piensa que si se tiene un mal desempeño entonces las chicas se irán. Eso es difícil de asimilar”.

Simone Biles terminó la entrevista con un mensaje para toda la gente.

“Pon tu salud mental en primer lugar. No importa si estás en el escenario más grande, pues la salud mental es más importante que cualquier otra medalla que puedas ganar”.

Crudo mensaje en redes sociales

En su cuenta de Instagram, la gimnasta norteamericana también se refirió a lo que vivió en sus segundos Juegos Olímpicos, en los que llevó su recuento de medallas olímpicas a siete.

Ello pasó después de que el team estadounidense de cuatro miembros con ella, Sunisa Lee, Jordan Chiles y Grace McCallum obtuviera la plata en el equipo completo. Y ayer ganó el bronce en la viga de bronce.

Antes, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, la gimnasta afroamericana ganó cuatro oros y un bronce.

Así, Simone Biles está empatada con Shannon Miller como la gimnasta estadounidense más condecorada en la historia olímpica.

“No es en absoluto como imaginé o soñé que serían mis segundos Juegos Olímpicos, pero fue una bendición representar a los Estados Unidos”, compartió Simone Biles en redes sociales este miércoles 4 de agosto.

“Siempre apreciaré esta experiencia olímpica única. Gracias a todos por el amor y el apoyo infinitos. Estoy realmente agradecida… ¡Dejar Tokio con dos medallas olímpicas más para agregar a mi colección no está nada mal!”.

Y cerró escribiendo “7 veces medallista olímpica!”.