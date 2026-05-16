“Cuando ganamos no somos el Real Madrid y cuando no se consiguen los tres puntos, no somos asquerosos” / Sebastian Olavarria

En Deportes Limache pegó duro la derrota ante la UC este sábado, por la fecha 12 de la Liga de Primera.

“Entregamos todo, jugamos gran parte del partido con un jugador menos y ahí se complica ante un equipo muy rápido. Cuando ganamos digo que esto es largo y cuando perdemos también, queda mucho”, comentó el zaguero Alfonso Parot, lamentando haber perdido su invicto jugando en Quillota.

“Queríamos sumar de local, donde nos hacemos fuertes, pero es parte del fútbol. Hay que sacudirse rápido”, recalcó el “Poncho”, reconociendo los errores defensivos, sobre todo por el costado izquierdo, donde Clemente Montes surgió como la figura del partido.

“Hay que hacer un mea culpa y trabajar en la semana para mejorarlo para el próximo partido con tranquilidad y humildad. Cuando ganamos no somos el Real Madrid y cuando no se consiguen los tres puntos no somos asquerosos”, recalcó, desestimando que la lesión de Ramón Martínez sea factor en la baja de nivel del equipo.

“Es un jugador muy importante para nosotros en el medio, confiamos en César Fuentes para que pueda reemplazarlo, lo ha demostrado durante su carrera, estando en equipos grandes”, cerró Alfonso Parot.