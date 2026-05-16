El alivio de Garnero tras el regreso a los triunfos con la UC: “Recortar puntos directamente es muy bueno, estamos ilusionados con el torneo” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Daniel Garnero se expresó más que satisfecho por el triunfo de la UC ante Deportes Limache, sublíder de la Liga de Primera.

“Teniendo en cuenta dónde veniamos a jugar y contra quién, termina siendo un muy buen partido. Podríamos haberlo definido antes, desaprovechamos alguna que otra situación en ataque para jugar aún más tranquilos y seguir atacando. Nos vamos muy contentos”, recalcó en Quillota, valorando la mejora en el juego que les permitió dejar atrás una racha de tres duelos seguidos sin ganar.

“El que tiene precisión termina manejando el resultado y ganando. No teníamos que entrar en un ida y vuelta, terminar las jugadas para que no salieran rápido. Estuvimos precisos. Logrando esa efectividad, todo se maneja mucho más tranquilo”, recalcó, intentando dar calma ante las lesiones de Zampedri y Montes.

“El post partido deja alguna resaca en el juego. Ojalá lo de Fer no sea muy grave, lo de Clemente no es tanto, pero el golpe fue muy fuerte”, comentó Garnero, valorando el desempeño de hombres que no han tenido tanta acción, como Agustin Farías o Juan Francisco Rossel.

“El plantel tiene que estar preparado. Tenemos muchas competencias y hoy demostraron que el que vino participando menos estuvo a la altura. El City tiene al Balón de Oro jugando en el segundo tiempo y ayudó. El fútbol es así, al que le toca tiene que aprovechar su oportunidad y que haya una sana competencia entre ellos es muy bueno para el equipo”, dijo el DT de los cruzados, confiado en seguir dando batalla en la Liga de Primera, considerando haberle ganado al segundo y que la próxima semana recibirán al líder, Colo Colo.

“Tenemos un calendario apretado, mayo es un mes donde empieza a haber definiciones. No queremos alejarnos en el torneo. Tenemos la chance de pelear con dos equipos delante nuestro y recortar puntos directamente es muy bueno. Estamos ilusionados”, cerró Daniel Garnero.