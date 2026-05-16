Iván Poduje arremete contra expresidente Boric: “Las que están solas son las 20 mil familias que dejó sin casa”

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, respondió este jueves al expresidente Gabriel Boric, cuestionando los resultados en materia habitacional de la administración anterior. La reacción del secretario de Estado se produjo luego de que el exmandatario manifestara públicamente su apoyo a la diputada Tatiana Urrutia (FA), quien denunció ser víctima de hostigamiento y amenazas tras una sesión de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados.

El conflicto se originó el pasado 13 de mayo, durante una instancia legislativa sobre la gestión del exministro Carlos Montes, a la que asistieron Poduje y la contralora Dorothy Pérez.

Según la parlamentaria, diferencias reglamentarias con el presidente de la comisión, Juan Carlos Beltrán (RN), y una posterior campaña en redes sociales por parte de diputados republicanos, derivaron en ataques virtuales en su contra. Ante la denuncia de Urrutia, Boric publicó el mensaje: “Fuerza compañera. No estás sola”.

Acusaciones de recorte presupuestario

A través de la plataforma X, Poduje interpeló directamente al expresidente, afirmando que quienes “realmente están solas son las más de 20 mil familias que dejó sin casa". El ministro vinculó esta situación al denominado “machetazo de Grau”, término utilizado para referirse a la política económica de la gestión precedente.

En su argumentación, el titular de la cartera citó el “Oficio Ordinario N°255 del 5 de febrero del 2026” para sostener sus críticas. Según Poduje, dicho documento respalda la acusación de que el gobierno anterior ejecutó el recorte de subsidios para familias vulnerables más grande en la historia de Chile, afectando la continuidad de la política habitacional para los sectores más necesitados.