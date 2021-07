Simone Biles se retiró de las finales de salto y barras asimétricas de la gimnasia artística

Tras su decisión de no participar en el all around individual de la gimnasia artística de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Simone Biles no participará en las finales por aparatos de salto y barras asimétricas, que se realizarán este domingo.

USA Gymnastics, la federación estadounidense de gimnasia, señaló en un comunicado que “después de una nueva consulta con el personal médico, Simone Biles ha decidido retirarse de las finales del evento para salto y barras asimétricas”.

De hecho, el equipo también pone en duda la participación de la medallista en las restantes dos finales de los otros aparatos. “Seguirá siendo evaluada diariamente para determinar si competirá en las finales de ejercicio en el suelo y barra de equilibrio (viga)”, informaron desde la entidad.

Nuevamente Jade Carey asumirá la responsabilidad de reemplazar a Biles de las finales individuales de barra, mientras que MyKayla Skinner hará lo propio en salto.

Tras dejar el all around, la gimnasta de 24 años expresó que “desde que entro a escena, estoy yo sola con mi cabeza, tratando con demonios en mi cabeza. Debo hacer lo que es bueno para mí y concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi salud y mi bienestar”.

Luego, en su cuenta de Instagram, escribió: “Para cualquiera que diga que renuncié. No renuncié. Mi mente y mi cuerpo simplemente no están sincronizados, como pueden ver aquí”.

“Comenzó a suceder aleatoriamente después de la competencia preliminar, muy a la mañana siguiente (…) Lo he experimentado antes. No es divertido lidiar con ello. El lapso de tiempo que dure es algo que hay que tomar literalmente día a día, paso a paso”, expresó la deportista en la misma red social.