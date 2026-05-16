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VIDEO. “Se encuentra estable dentro de su gravedad”: hincha de Cobreloa es internado tras caer desde la galería

El accidente activó los protocolos de seguridad y emergencia del Estadio Zorros del Desierto.

José Campillay

“Se encuentra estable dentro de su gravedad”: hincha de Cobreloa es internado tras caer desde la galería

La contundente victoria por 4-1 de Cobreloa en condición de local se vio empañada por un complejo incidente en las galerías del Estadio Zorros del Desierto.

Mientras el público celebraba el triunfo minero, un hincha del cuadro local protagonizó un grave accidente tras caer de forma fortuita desde el sector de la galería sur del recinto calameño.

El hecho activó de inmediato los protocolos de seguridad y emergencia dispuestos por norma en el reducto deportivo.

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Tras recibir las primeras atenciones en el lugar, el afectado fue derivado de urgencia hasta las dependencias del Hospital Carlos Cisternas, donde quedó bajo observación médica para evaluar el impacto de sus lesiones.

Ante el impacto de lo sucedido, el delegado presidencial provincial de El Loa, Cristian Ramírez, se trasladó personalmente al recinto hospitalario con el objetivo de coordinar el apoyo institucional y recibir el parte médico oficial en un diálogo directo con los especialistas y el entorno cercano del paciente.

Respecto al estado de salud del aficionado, la autoridad entregó un primer balance: “Se encuentra estable dentro de su gravedad. Se le han tomado exámenes de imágenes y se están esperando sus resultados”.

Detalles del incidente

Los antecedentes preliminares analizados por los equipos de seguridad sugieren que el accidente se habría originado por una falta de autocuidado por parte de la víctima en el momento de los festejos.

El percance se produjo tras precipitarse desde la estructura de la galería directamente hacia el nivel inferior en el terreno de juego, impactando en superficie de cemento.

Este lamentable suceso vuelve a poner sobre la mesa la discusión respecto a los comportamientos de riesgo que se adoptan en los espectáculos deportivos, aunque esta vez desde una mirada netamente personal.

Desde la delegación provincial recordaron que el Estadio Zorros del Desierto dispone de la infraestructura y las garantías para un desarrollo seguro de los partidos, por lo que formularon un llamado a la hinchada a mantener un comportamiento responsable, resguardar el ambiente familiar y colaborar con las normativas preventivas que rigen en los recintos deportivos del país.

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