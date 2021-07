Simone Biles y sus problemas en Tokio 2020: “Todo el apoyo recibido me ha hecho ver que soy más que mis logros”

Las expectativas eran altas sobre Simone Biles, pero la salud es lo primero. La deportista norteamericana se ha restado de varias competencias en Tokio 2020 por problemas de salud mental y ha recibido el apoyo de prácticamente todo el mundo.

En ello, Simone Biles publicó un mensaje en sus redes sociales y se ganó miles de aplausos: “todo el apoyo recibido me ha hecho ver que soy más que mis logros y mi gimnasia, algo que nunca me creí de verdad antes”, escribió en su cuenta de Twitter.

En las últimas horas, Simone Biles se retiró de la final de gimnasia artística por equipos y renunció a la final individual tras no encontrarse en condiciones óptimas de salud mental para afrontar el reto.

the outpouring love & support I’ve received has made me realize I’m more than my accomplishments and gymnastics which I never truly believed before. 🤍

— Simone Biles (@Simone_Biles) July 29, 2021