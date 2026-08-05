Veredicto ciudadano: los rostros más conocidos de los medios según Cadem y el inesperado salto de Fernando Solabarrieta

Este miércoles se dieron a conocer los resultados de una nueva encuesta Plaza Pública Cadem, la cual reveló cuáles son los rostros de la televisión más conocidos y mejor evaluados por los chilenos.

Entre las novedades de esta edición destacó la aparición de Fernando Solabarrieta, quien se ubicó en la quinta posición tras su participación en la cobertura del Mundial 2026 por Chilevisión y su rol como conductor del programa Sin Filtros.

Cadem revela cuáles son los rostros más conocidos de la televisión chilena

En esta edición de Plaza Pública Cadem se consultó a los chilenos sobre los rostros más conocidos de los medios de comunicación. José Antonio Neme lideró el listado con un 93% de reconocimiento.

El conductor de Mucho Gusto fue seguido por Julio César Rodríguez (90%, +1), Soledad Onetto (90%, +1), Karen Doggenweiler (89%, -1), Fernando Solabarrieta (85%), Mónica Rincón (85%, +8), José Luis Repenning (84%, +3), Constanza Santa María (84%, +9), Tomás Mosciatti (83%, +5) e Iván Valenzuela (83%, +12).

En cuanto a la evaluación positiva por parte de la ciudadanía, el periodista de Canal 13, Ramón Ulloa, se quedó con el primer lugar al alcanzar un 83% de aprobación.

Su compañera en la conducción de Teletrece Central, Soledad Onetto, obtuvo un 80%.

El resto del top 10 lo completaron Eduardo Fuentes (79%, -1), Tomás Mosciatti (78%, +7), Juan Manuel Astorga (76%, -2), Andrea Arístegui (75%, +8), Karen Doggenweiler (75%, +5), José Antonio Neme (75%, +2), Iván Núñez (73%, +4) y Consuelo Saavedra (72%, +3).