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AUDIO. “En estos cuatro meses, no ha cambiado nada”: alcalde de Cerro Navia pone en duda agenda de seguridad de Presidente Kast

El jefe comunal aseguró que las medidas anunciadas por el Ejecutivo aún no se traducen en resultados concretos para su comuna.

Javiera Rivera

“En estos cuatro meses, no ha cambiado nada”: alcalde de Cerro Navia pone en duda agenda de seguridad de Presidente Kast

El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, cuestionó los anuncios en materia de seguridad realizados por el presidente José Antonio Kast y aseguró que, hasta ahora, su comuna no ha experimentado ningún cambio.

En conversación con Radio ADN, el jefe comunal afirmó que el despliegue policial permanente anunciado por el Mandatario hace más de dos meses no se ha concretado en Cerro Navia.

“Cuando son solo anuncios y no se concretan en nada, pierden todo el sentido. Lo que la gente espera son acciones concretas”, sostuvo.

“No ha cambiado nada”

Al ser consultado sobre si ha percibido cambios durante los primeros meses del Gobierno, Tamayo fue categórico. “En estos cuatro meses, no ha cambiado nada. Nada”, respondió.

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El alcalde también advirtió que Cerro Navia ya registra la misma cantidad de homicidios que durante todo 2025, por lo que insistió en la necesidad de reforzar la presencia policial en la comuna.

Asimismo, llamó a una mayor coordinación entre el Gobierno y los municipios para enfrentar la crisis. “No tenemos tiempo para pelearnos, hoy es el momento de coordinarnos con los alcaldes”, afirmó.

“Cuando muere un pobre, a nadie le importa”

Por otro lado, cuestionó que las medidas anunciadas beneficien principalmente a los sectores con mayores recursos. “Hoy las buenas noticias (...) están orientadas exclusivamente a los sectores más acomodados”, afirmó.

Finalmente, agregó: “Cuando muere un pobre, a nadie le interesa. Pero si ocurre en Vitacura o Las Condes, es un escándalo nacional”.

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