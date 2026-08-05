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En una vocería en el frontis de la Estación Central, Martín Arrau, ministro de Seguridad Pública, entregó detalles sobre la nueva agenda de seguridad anunciada por el Gobierno, la cual contempla un “copamiento legislativo” mediante el ingreso de cerca de 15 proyectos de ley en las próximas semanas.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, presentó en cadena nacional al país la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). El mandatario enfatizó que el crecimiento económico carece de sentido si las familias no pueden caminar tranquilas por sus barrios, situando la seguridad pública como la prioridad máxima del Ejecutivo.

El plan busca emular modelos internacionales de éxito para atacar la estructura operativa y financiera de las bandas delictivas que operan en el país.

Según detalló el ministro, la reforma constitucional resulta indispensable para otorgar las habilitaciones jurídicas necesarias en materia de persecución penal de alta complejidad.

“Queremos dar la señal clara de que se acabó. El crimen organizado que pretende controlar fronteras, calles o cárceles se enfrenta hoy a una respuesta legal contundente. Es avanzar con una medida estructural como esta o seguir siendo cómplices pasivos del avance de la delincuencia”, afirmó el secretario de Estado.

Despliegue de Fuerzas Armadas y nuevo Estado de Excepción

En materia operativa, el Ejecutivo confirmó que se analiza la creación de un quinto estado de excepción constitucional, además de avanzar en la discusión de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) e infraestructura crítica en la Comisión Mixta.

El objetivo es otorgar mayor protección y respaldo jurídico al personal policial y de las Fuerzas Armadas en labores de control territorial.

Por otra parte, se destacó el trabajo de inteligencia que ha permitido la captura paulatina de prófugos de alta peligrosidad (especialmente en la Macrozona Sur) por delitos de homicidio y usurpación violenta.

En los próximos días se presentará un nuevo reglamento para dar mayor publicidad a la nómina de los prófugos más buscados por la justicia.