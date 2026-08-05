La drástica decisión que se tomó en Sin Filtros tras nueva polémica en vivo: Fernando Solabarrieta se sinceró por completo

Esta semana el programa Sin Filtros vivió uno de sus capítulos más tensos. Durante la edición del martes, cuatro panelistas se retiraron indignados luego de que apareciera en el set Claudio Crespo, excarabinero absuelto por el caso de Gustavo Gatica.

El invitado sorpresa fue tratado de “carnicero” por Víctor Hugo Robles, conocido como el Che de los Gays. “¡No seas falto de respeto, hueón!”, replicó el aludido, apuntando con uno de sus dedos al otro lado del set.

A los pocos minutos Robles, Felipe Parada, Inti Salamanca y Arturo Barrios abandonaron el espacio. Parada sostuvo que se trataba de un “lavado de imagen” para el exuniformado.

En todo momento, el conductor Fernando Solabarrieta intentó calmar la situación y dar lugar al diálogo. Pese a sus insistentes esfuerzos, el comentarista deportivo no logró su objetivo y el episodio continuó con cuatro bajas y un solo panel alineado en lo político.

Varios minutos después, el cabecilla comunicó una decisión: “¿Saben qué pasa? La dirección del programa ha decidido, y yo creo que estoy de acuerdo y ustedes también, que la esencia de este programa es el debate, que haya contrapuntos, dos voces”, sostuvo.

“En este momento, siendo las nueve con veintidós de la noche, con una altísima sintonía, hemos preferido no sacar la esencia del programa y decir que lamentablemente el programa llega hasta aquí. Porque esta no es la democracia que queremos, la que queremos es de ideas, de argumentos y de debate”, siguió.

“Por eso este programa, que ha sido tal vez histórico, sin duda es el más triste de Sin Filtros, porque hoy no pudimos argumentar, no pudimos dar ideas y no pudimos debatir”, concluyó.

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Antes el cierre, Crespo aprovechó para agradecer al equipo de abogados que lo defendió y a los “millones de chilenos” que lo apoyaron.

“Como te dije en la entrevista, Fernando, yo voy a hacer los trámites para volver a Carabineros, como corresponde. Yo estaba por ascender a coronel, que es lo que me correspondió antes del estallido”, afirmó.