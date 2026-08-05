VIDEO. Sorpresa en la definición del Grupo A de la Copa Chile: uno de los últimos finalistas queda eliminado
Coquimbo Unido cumplió su tarea y clasificó puntero de su zona, pero Deportes Limache se llevó un duro golpe en su visita a Deportes Iquique.
La Copa Chile sigue avanzando y este miércoles se definió el Grupo E, con una de las mayores sorpresas de la primera ronda.
Deportes Iquique venció en condición de local a Deportes Limache por 3-1, adelantándolo en la segunda posición y dejando al cuadro “tomatero”, finalista de la última edición, fuera de competencia.
Los encargados de desatar los abrazos en el Estadio Tierra de Campeones fueron Bayron Barrera con un doblete y otro tanto de Agustín Venezia. Para la visita descontó Marcelo Arturia.
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En el otro partido del grupo, Coquimbo Unido cumplió la tarea y se quedó con la victoria por la cuenta mínima ante San Marcos de Arica, resultado que les sirvió para asegurar la clasificación como punteros de la zona.
Ahora, los “Piratas” deberán verse las caras en octavos de final ante Cobreloa, mientras que Deportes Iquique deberá enfrentarse a Deportes Antofagasta.
Así quedó la tabla del Grupo E de la Copa Chile
- Coquimbo Unido - 12 puntos
- Deportes Iquique - 11 puntos
- Deportes Limache - 8 puntos
- San Marcos de Arica - 1 punto
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