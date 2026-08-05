La Copa Chile sigue avanzando y este miércoles se definió el Grupo E, con una de las mayores sorpresas de la primera ronda.

Deportes Iquique venció en condición de local a Deportes Limache por 3-1, adelantándolo en la segunda posición y dejando al cuadro “tomatero”, finalista de la última edición, fuera de competencia.

Los encargados de desatar los abrazos en el Estadio Tierra de Campeones fueron Bayron Barrera con un doblete y otro tanto de Agustín Venezia. Para la visita descontó Marcelo Arturia.

En el otro partido del grupo, Coquimbo Unido cumplió la tarea y se quedó con la victoria por la cuenta mínima ante San Marcos de Arica, resultado que les sirvió para asegurar la clasificación como punteros de la zona.

😮‍💨💥🏴‍☠️ ¿EL GOL DEL TORNEO?



Coquimbo Unido recuperó el balón en su área y generó un gran contragolpe para que Joaquín Rojas ponga en ventaja a los Piratas ante San Marcos de Arica, en este #MatchdayMiércoles de la #CopaChileCocaColaZeroAzúcar 2026.



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Ahora, los “Piratas” deberán verse las caras en octavos de final ante Cobreloa, mientras que Deportes Iquique deberá enfrentarse a Deportes Antofagasta.

Así quedó la tabla del Grupo E de la Copa Chile