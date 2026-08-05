;

VIDEO. Sorpresa en la definición del Grupo A de la Copa Chile: uno de los últimos finalistas queda eliminado

Coquimbo Unido cumplió su tarea y clasificó puntero de su zona, pero Deportes Limache se llevó un duro golpe en su visita a Deportes Iquique.

Javier Catalán

Fotos: @coquimbounidooficial y @cdiquique

Fotos: @coquimbounidooficial y @cdiquique

La Copa Chile sigue avanzando y este miércoles se definió el Grupo E, con una de las mayores sorpresas de la primera ronda.

Deportes Iquique venció en condición de local a Deportes Limache por 3-1, adelantándolo en la segunda posición y dejando al cuadro “tomatero”, finalista de la última edición, fuera de competencia.

Los encargados de desatar los abrazos en el Estadio Tierra de Campeones fueron Bayron Barrera con un doblete y otro tanto de Agustín Venezia. Para la visita descontó Marcelo Arturia.

Revisa también:

ADN

En el otro partido del grupo, Coquimbo Unido cumplió la tarea y se quedó con la victoria por la cuenta mínima ante San Marcos de Arica, resultado que les sirvió para asegurar la clasificación como punteros de la zona.

Ahora, los “Piratas” deberán verse las caras en octavos de final ante Cobreloa, mientras que Deportes Iquique deberá enfrentarse a Deportes Antofagasta.

Así quedó la tabla del Grupo E de la Copa Chile

  1. Coquimbo Unido - 12 puntos
  2. Deportes Iquique - 11 puntos
  3. Deportes Limache - 8 puntos
  4. San Marcos de Arica - 1 punto

Contenido patrocinado

Pagos de hasta $250.000 en agosto: La lista completa de bonos y cómo revisar tu fecha de cobro

Pagos de hasta $250.000 en agosto: La lista completa de bonos y cómo revisar tu fecha de cobro

&#039;Qué suerte que uno sabe guardar secretos porque si hablara, habría relaciones que durarían hasta hoy mismo&#039;

'Qué suerte que uno sabe guardar secretos porque si hablara, habría relaciones que durarían hasta hoy mismo'

El inesperado mensaje que Gabriel Boric le mandó a Cony Capelli

El inesperado mensaje que Gabriel Boric le mandó a Cony Capelli

Todos lo odian, pero Steve Harris revela el único detalle que habría salvado este polémico disco de Iron Maiden

Todos lo odian, pero Steve Harris revela el único detalle que habría salvado este polémico disco de Iron Maiden

Dominga López, finalista de Miss Universo Chile: “La preparación mental sí es la más importante”

Dominga López, finalista de Miss Universo Chile: “La preparación mental sí es la más importante”

Después de más de 40 años, una histórica banda chilena abre un nuevo capítulo con disco inédito

Después de más de 40 años, una histórica banda chilena abre un nuevo capítulo con disco inédito

El Teleférico Bicentenario revela un detalle clave: así funcionará el viaje de 13 minutos entre Providencia y Huechuraba

El Teleférico Bicentenario revela un detalle clave: así funcionará el viaje de 13 minutos entre Providencia y Huechuraba

Lanzaron un éxito gigante en los 90, se separaron y hoy lanzan su primera canción en 28 años: Así es como suena

Lanzaron un éxito gigante en los 90, se separaron y hoy lanzan su primera canción en 28 años: Así es como suena

El actor que impactó a Chile con una de las interpretaciones más crudas de la TV

El actor que impactó a Chile con una de las interpretaciones más crudas de la TV

La Combo Tortuga destapó una historia que pocos conocían de sus primeros años: Uno de los shows más insólitos de su carrera

La Combo Tortuga destapó una historia que pocos conocían de sus primeros años: Uno de los shows más insólitos de su carrera

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad