“No todo el mundo tiene derecho a andar por la vida tan suelto de cuerpo”: Fran García-Huidobro criticó duramente a Américo tras anuncio de gira

Esta semana, Américo reapareció en redes sociales para anunciar su gira por Europa, específicamente por España, donde el artista se presentará en Lalín, A Coruña, Madrid, Asturias, Canarias y Barcelona durante agosto.

Además, el pasado martes también apareció en un podcast de Bolivia, donde mostró su renovado estado físico, pese a mantener arraigo nacional en el marco del juicio por violencia intrafamiliar que enfrenta con su expareja, Yamila Reyna.

En el episodio más reciente de Plan Perfecto, de Chilevisión, se emitió un especial sobre el cantante, en el que se reveló que ha pasado más tiempo fuera de Chile que dentro del país.

En dicho reportaje, el equipo del programa consultó la opinión de diversas personas, entre ellas Michael Roldán, quien aseguró que la situación le parece “muy mal como señal”.

“Entiendo que la gente tiene que seguir trabajando y entiendo que son importantes las giras, pero él cometió un delito”, afirmó.

Fran García-Huidobro y Macarena Venegas critican duramente a Américo y a la justicia

Tras la emisión del especial, la conductora del programa, Francisca García-Huidobro, cuestionó el actuar de la jueza a cargo de la causa y lanzó una dura crítica contra Américo.

“Américo, te estamos recordando por cosas que no quisiéramos recordar. En el informe, Michael Roldán dijo que todo el mundo tiene derecho a trabajar y no, no todo el mundo tiene derecho a andar por la vida tan suelto de cuerpo después de haber hecho lo que hizo”, comentó.

Luego agregó:

“Evidentemente no es lo que piensa la jueza”.

A estas declaraciones se sumó la panelista Macarena Venegas, quien aseguró que conversó con una abogada, la que le explicó que los permisos para salir del país deben tramitarse a través de una audiencia.

“En muchos casos no se presenta un contrato, no se presenta un antecedente verosímil; en realidad, el análisis de los antecedentes es bastante liviano”, sostuvo.

Ante ello, Francisca García-Huidobro añadió:

“Américo promociona su gira por Europa antes de pedir permiso. Uno puede cerrar sus propias redes sociales y no por eso vivir en un búnker”.

Américo responde al panel de Plan Perfecto

Durante la discusión, Patricio Sotomayor dio a conocer la respuesta de Américo a las críticas del panel y leyó su mensaje en vivo.

“Me voy a mantener al margen de todo y no daré más declaraciones al respecto. Seguiré enfocado en mis proyectos, en la música y en lo que viene de ahora en adelante”, señaló el artista.

Tras ello, Francisca García-Huidobro continuó con sus cuestionamientos tanto al intérprete como a los permisos judiciales que ha recibido.

“Tú estás siendo investigado por pegarle a tu novia, con videos y con testigos, no por tus giras. Estamos hablando de esta cuestión judicial que, desde todo punto de vista, huele mal. O la jueza es fan de Américo o yo no me lo explico”, cerró.