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Neme pierde la paciencia, emplaza al presidente Kast en Mucho Gusto y lanza mensaje: “¿Por qué diablos su gobierno...?”

El periodista de Mega apuntó directamente al mandatario por la discusión sobre el rol de las Fuerzas Armadas en seguridad.

Javier Méndez

Neme pierde la paciencia, emplaza al presidente Kast en Mucho Gusto y lanza mensaje: “¿Por qué diablos su gobierno...?”

José Antonio Neme realizó un duro emplazamiento al Presidente José Antonio Kast durante el más reciente capítulo de Mucho gusto, en medio de una discusión sobre seguridad y el rol de las Fuerzas Armadas.

El conductor reaccionó al debate por la ley de Infraestructura Crítica, que permite el despliegue militar para proteger instalaciones y servicios esenciales en determinados escenarios.

Neme emplazó directamente al Presidente José Antonio Kast

En pantalla, el periodista cuestionó que el Gobierno no avance con mayor decisión en esa materia y apuntó directamente al mandatario.

“A usted, Presidente de la República, le quiero hablar. ¿Por qué diablos su gobierno no impulsa el proyecto de Infraestructura Crítica?, ¿cuál es el problema?”, lanzó a la cámara seis.

Luego, Neme recordó que, a su juicio, una parte relevante de quienes apoyaron a Kast esperaba una agenda de seguridad más marcada por la participación de militares en zonas críticas.

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“La mayoría o muchas personas que votaron por el presidente Kast lo hicieron, en parte, porque pensaron que esa agenda que contemplaba la participación, apoyo y asistencia militar en lugares críticos iba a ser el corazón del proyecto de gobierno en materia de seguridad”, señaló.

El comunicador también comparó el escenario chileno con medidas aplicadas en Perú, donde se anunció un mayor despliegue de las Fuerzas Armadas para reforzar el control y la seguridad.

¿Usted viajó a Perú a qué?, ¿a comer un ají de gallina con Keiko Fujimori? Porque me imagino que habrán intercambiado ideas”, ironizó.

Finalmente, Neme insistió en que no entiende la falta de respaldo a esa fórmula.“Me parece muy doloroso que hoy día el gobierno no se case con esa idea, no se entiende”, cerró.

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