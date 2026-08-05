“Faltaba sistematizar y ordenar”: Desbordes respalda plan de seguridad anunciado por Presidente Kast en cadena nacional

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, respaldó la agenda de seguridad anunciada en cadena nacional por el Presidente José Antonio Kast tras la promulgación de la Ley de Reconstrucción Nacional, asegurando que el Gobierno finalmente ordenó una estrategia clara para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.

En conversación con Radio ADN, el jefe comunal afirmó que “faltaba sistematizar y ordenar de manera clara cuáles iban a ser las iniciativas centrales en materia de seguridad pública”.

Además, valoró la agenda legislativa que reforzará la protección de policías que actúen en legítima defensa y fortalecerá las facultades para combatir el crimen.

Desbordes también destacó el cambio de enfoque para perseguir a las organizaciones criminales.

“Es así como se enfoca el combate a las organizaciones criminales”

“Es así como se enfoca el combate a las organizaciones criminales en los países desarrollados”, sostuvo, explicando que la estrategia busca desarticular las estructuras delictuales desde los ámbitos policial, financiero y logístico.

Asimismo, calificó como “una medida importantísima” el endurecimiento del régimen carcelario para los líderes de bandas criminales y defendió la reforma constitucional en seguridad, señalando que permitirá establecer “una responsabilidad real” del Estado.

Frente a las críticas, aseguró que “no me cabe duda que se ha hecho un análisis de constitucionalidad” de las propuestas.