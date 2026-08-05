Conductor circulaba con el permiso vencido desde 2013: su inesperada reacción terminó llamando la atención

Un conductor fiscalizado durante un despacho en vivo del matinal Tu Día, sorprendió al reconocer sin rodeos que circulaba con el permiso de circulación vencido desde 2013 y que acumulaba multas cercanas a los $2 millones.

Al ser consultado, Daniel explicó que utiliza el vehículo para trabajar y que gran parte de las infracciones correspondían al TAG. “El auto es de 2013, lo ocupo para trabajar, sufrí un percance. Un año pagué nomás”, comentó.

Luego, admitió que el problema se debía a una negligencia propia e, incluso, reveló que en dos oportunidades anteriores ya le habían retirado el vehículo. “Era una estupidez de uno, pagaba el parte y seguía igual. Es por negligencia mía, nada más”, reconoció.

Sin embargo, aseguró que lo que más le preocupaba era la reacción de su familia. “Soy casado. Me van a retar una vez más. Disculpen familia, otra vez la embarré. Uno cometió el error, nadie más”, dijo frente a las cámaras.

Mientras conversaba con el equipo del programa, revisó su teléfono y descubrió que ya había recibido varios mensajes. Entre ellos leyó el de una de sus hijas: “¿Qué hace el guatón en la tele? Tiene el permiso de circulación vencido, qué vergüenza”.

Luego mostró el que le envió su esposa: “No me llames, qué vergüenza”, provocando las risas de quienes estaban en el estudio. Entre bromas, Daniel cerró el momento diciendo que, tras aparecer en televisión, ahora era “más famoso que Vozinha”.