Presidente del Comité Olímpico de Chile y líos en la Federación de Tenis: “El único dañado acá es el deporte” / Twitter @COCH_cl

En el marco de la despedida de las “Diablas” rumbo a su segundo Mundial de hockey césped consecutivo, diversas autoridades se dieron cita en el Parque Estadio Nacional.

Uno de los más destacados fue el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, quien se emocionó al momento de agradecer públicamente la gestión de los directivos de la especialidad.

“Pareciera que todo esto es mágico, que las deportistas caen del cielo, pero no hay ninguna mención a los dirigentes, a los cuales no nos pagan. Se merecían nombrarlos. No es que me reclamen, pero muchos dicen que nadie se acuerda de nosotros, solo lo hacen cuando nos mandamos alguna embarrada. Por lo menos quería remarcar que ir al Mundial es fruto de todo un proceso”, enfatizó en diálogo con ADN TOP, proyectando años positivos a nivel de disciplinas grupales del Team Chile.

“Es importante que mantengamos esta ambición de que los deportes colectivos vayan a los Mundiales. El balonmano va seguido, falta el voleibol, el básquetbol. Estoy convencido que con los pasos que hemos dado, en el mediano plazo tendremos mundialistas en varios de estos deportes colectivos”, comentó el máximo líder del olimpismo en Chile, quien también abordó el conflicto abierto en torno a quién va a dirigir la Federación de Tenis de Chile.

“El único dañado acá es el deporte y es lo único que no me gusta de esta situación. Tenemos que respetar la soberanía y autonomía de las federaciones, tienen que hablar las autoridades que rigen quién es presidente. Nosotros no tenemos nada que ver con ese proceso interno”, analizó Miguel Ángel Mujica.

“Lamento esto. Sale dañado el tenis, los auspiciadores se preguntan qué pasa con esto. Desde la ITF también me preguntan qué pasa con ese proceso, eso hace daño y es el que me duele, pero no tengo ninguna autoridad ni facultad para intervenir”, cerró el presidente del Comité Olímpico de Chile en ADN TOP.