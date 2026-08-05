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Tabilo sucumbe en su estreno en el Masters 1000 de Montreal

El chileno no pudo aprovechar su condición de cabeza de serie y quedó eliminado tempranamente del torneo.

Carlos Madariaga

Tabilo sucumbe en su estreno en el Masters 1000 de Montreal

Tabilo sucumbe en su estreno en el Masters 1000 de Montreal / ATP Tour

Alejandro Tabilo no pudo mantener el tranco que lo llevó hasta las semifinales del ATP 500 de Washington la semana pasada.

El actual 26 del ranking mundial se estrenó en la segunda ronda del Masters 1000 de Montreal en virtud de su rol como vigésimoquinto sembrado del cuadro.

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Sin embargo, enfrente tenía a un experimentado del tour, el polaco Hubert Hurkacz, 72 del ranking ATP.

El choque fue más parejo en un comienzo, con quiebres entre ambos entre el tercer y cuarto juegos. Aun así, el polaco fue más preciso y consiguió un break en el décimo game para ganar 6/4 el primer set.

Alejandro Tabilo comenzó mejor y le sacó ventaja rápidamente al polaco en el segundo parcial, pero este emparejó las cifras en el octavo game.

Así las cosas, todo se resolvió en un tie break donde Hurkacz fue más efectivo y con un claro 7-4, cerró el 6/4 y 7/6 con que despachó al chileno de Montreal tras 1 hora y 35 minutos de juego.

Ahora, Tabilo buscará su revancha en el Masters 1000 de Cincinnati, su último desafío previo al US Open, último Grand Slam de la temporada.

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