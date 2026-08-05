Ministra Duco anuncia proyecto de ley par profesionalizar el deporte y defiende su gestión: “Estaré en el cargo hasta que el Presidente lo considere” / ADN Radio

Este miércoles, la Ministra del Deporte, Natalia Duco, participó de la ceremonia de despedida de las Diablas, la selección chilena de hockey césped, rumbo a su segundo Mundial consecutivo.

Durante la ceremonia, se le consultó por las críticas hacia su gestión, partiendo por las restricciones presupuestarias de la orgánica.

Sin embargo, la exlanzadora de la bala fue más bien cautelosa. “Solo voy a hablar de cosas positivas para que esta selección tenga la cobertura que se merece. Lo que hicimos fue dejar intacto el presupuesto de alto rendimiento porque creemos que es importante”, planteó Duco.

Eso sí, en ese contexto, la Ministra del Deporte anunció una iniciativa legislativa para la especialidad. “Tenemos listo un proyecto de ley porque en el Código del Trabajo no existe la posibilidad de hacer un contrato laboral para deportistas profesionales, solo se puede hacer con futbolistas. Es cambiar la palabra de futbolistas a deportistas, lo estamos trabajando con el Ministro del Trabajo”, dijo.

“Va a significar que no sean hockistas amateur, sino profesionales, tener un contrato de trabajo por ser deportistas. Es el gran sueño y legado que quiere dejar esta administración. Va a empezar el proceso legislativo en el Congreso. Va a ser un antes y un después en el deporte. En ningún caso va a ser una obligación, sino una oportunidad. Es una opción que hoy no existe”, comentó.

Eso sí, ya ante más consultas de la prensa, Natalia Duco no pudo seguir eludiendo los cuestionamientos a su gestión. “El cargo de ministro es de exclusiva confianza del Presidente. Yo estaré en el cargo hasta que él lo considere. Todas las personas pueden tener distintas opiniones, serán escuchadas y debatidas respecto a mi gestión, pero la única persona que puede decidir es del Presidente”, recalcó.

“Siempre converso con el Presidente, por ejemplo, respecto a este proyecto de profesionalización del deporte y lo que estamos trabajando para mejorar el deporte en Chile. Estamos preocupados en hacer que las cosas sucedan”, cerró la Ministra del Deporte.