Las cámaras de seguridad instaladas al interior de una micro de la línea Vía Futuro registraron los instantes previos y posteriores al fatal atropello ocurrido el sábado en Chiguayante, región del Biobío, donde un peatón de 56 años perdió la vida.

Las imágenes fueron exhibidas durante la audiencia de formalización del conductor, quien quedó en prisión preventiva.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, el video muestra a Lucas Estrada Casanova, de 57 años, conduciendo bajo la lluvia con una sola mano mientras manipulaba su teléfono celular con la otra.

A su lado viajaba un acompañante sosteniendo dos cervezas y, además, se observan bebidas alcohólicas al interior del vehículo. La investigación sostiene que el chofer manejaba bajo la influencia del alcohol y de marihuana al momento del accidente.

“Lo maté, me fui en cana”

El registro también captó el instante del atropello y la reacción inmediata del conductor tras el impacto. “Lo maté, lo maté, me fui en cana”, repitió en varias ocasiones al percatarse de lo ocurrido.

El Ministerio Público formalizó a Estrada por conducción bajo la influencia del alcohol y drogas con resultado de muerte. Tras la audiencia, el tribunal decretó su prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para la investigación.

En tanto, la empresa Vía Futuro informó que el conductor fue desvinculado y aseguró que, al momento del hecho, utilizaba el taxibús fuera de recorrido y con fines particulares.