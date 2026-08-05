Tras más de dos años de relación: reconocida influencer chilena da el ‘sí’ y se casa por el civil con cantante

Carla Inostroza y Matt Hunter dieron un importante paso en su relación y confirmaron que se casaron por el civil durante este miércoles 5 de agosto, en una íntima ceremonia que compartieron con sus seguidores en redes sociales.

La influencer publicó distintos registros del especial momento a través de su cuenta de Instagram, donde mostró parte de la celebración junto al cantante estadounidense y sus seres queridos. La noticia rápidamente generó una ola de comentarios entre sus fanáticos.

Para la ocasión, Carla Inostroza lució un elegante vestido blanco con diseño tipo blazer, acompañado de un collar de perlas. En las imágenes difundidas, la creadora de contenido aparece sonriente junto a Matt Hunter tras concretar el “sí” ante el Registro Civil.

Uno de los registros que más llamó la atención fue un video grabado mientras ambos realizaban el trámite en el Registro Civil. Allí, la influencer se ve realizando un trend mientras Matt Hunter firma los papeles para concretar su matrimonio.

La joven también compartió imágenes de la ceremonia civil, donde se aprecia un ambiente íntimo y familiar. Tras la publicación, sus redes se llenaron de mensajes de felicitaciones.

“Es oficialmente señora esposa”, “me encantan”, “te ves preciosaaaaa” y “que sigan siendo muy felices” fueron algunas de las reacciones que recibió la pareja luego de hacer pública la noticia.

Carla Inostroza y Matt Hunter comenzaron su relación a mediados de 2024, luego de conocerse durante una entrevista realizada en mayo de ese año. Con el paso de los meses, el vínculo se consolidó y ambos comenzaron a mostrarse juntos en distintas publicaciones.

En marzo de 2026, la pareja sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso. En esa oportunidad, Inostroza compartió un video mostrando su anillo y escribió: “Le dije que sí”, mientras que el cantante también celebró la propuesta en sus redes sociales.