Cajas de zapatillas, droga y $544 millones en billetes: El insólito hallazgo tras una fiscalización en Coquimbo

Durante horas de la madrugada de este miércoles, personal de carabineros de la comuna de Coquimbo detuvo a tres ciudadanos de nacionalidad boliviana por infracción a la Ley de Drogas y por portar más de $544 millones en efectivo sin poder acreditar su origen lícito.

El operativo se concretó en el marco de los controles vehiculares preventivos que efectúa la institución policial en la zona. En la fiscalización a un automóvil que se desplazaba desde Coquimbo con destino a Arica, los funcionarios advirtieron la presencia de cajas con calzado comercial y una bolsa con sustancias de características similares a droga.

Al consultar por el origen del cargamento, el conductor afirmó haber adquirido el calzado en Santiago, aunque no presentó boletas ni facturas respaldatorias.

Tras una inspección más detallada al maletero del móvil, Carabineros halló tres bolsos repletos de fajos de billetes de distintas denominaciones.

El conteo arrojó un total superior a los $544 millones de pesos. Ante el hallazgo, el conductor argumentó que la suma pertenecía a su empleador y que solo debía trasladarla hasta el norte del país, desconociendo su procedencia.

Los tres imputados (identificados con las iniciales F.I.V.S.A., E.G.L.P. y A.L.G.G., todos de nacionalidad boliviana) fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su posterior control de detención.

La policía uniformada mantiene las diligencias para determinar la trazabilidad del dinero y la procedencia de la droga incautada.