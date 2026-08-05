;

Cajas de zapatillas, droga y $544 millones en billetes: El insólito hallazgo tras una fiscalización en Coquimbo

Al consultar por el origen del cargamento, el conductor afirmó haber adquirido el calzado en Santiago, aunque no presentó boletas ni facturas respaldatorias.

Gonzalo Miranda

Incautación carabineros

Incautación carabineros

Durante horas de la madrugada de este miércoles, personal de carabineros de la comuna de Coquimbo detuvo a tres ciudadanos de nacionalidad boliviana por infracción a la Ley de Drogas y por portar más de $544 millones en efectivo sin poder acreditar su origen lícito.

El operativo se concretó en el marco de los controles vehiculares preventivos que efectúa la institución policial en la zona. En la fiscalización a un automóvil que se desplazaba desde Coquimbo con destino a Arica, los funcionarios advirtieron la presencia de cajas con calzado comercial y una bolsa con sustancias de características similares a droga.

Revisa también

Al consultar por el origen del cargamento, el conductor afirmó haber adquirido el calzado en Santiago, aunque no presentó boletas ni facturas respaldatorias.

Tras una inspección más detallada al maletero del móvil, Carabineros halló tres bolsos repletos de fajos de billetes de distintas denominaciones.

El conteo arrojó un total superior a los $544 millones de pesos. Ante el hallazgo, el conductor argumentó que la suma pertenecía a su empleador y que solo debía trasladarla hasta el norte del país, desconociendo su procedencia.

Los tres imputados (identificados con las iniciales F.I.V.S.A., E.G.L.P. y A.L.G.G., todos de nacionalidad boliviana) fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su posterior control de detención.

La policía uniformada mantiene las diligencias para determinar la trazabilidad del dinero y la procedencia de la droga incautada.

Contenido patrocinado

Pagos de hasta $250.000 en agosto: La lista completa de bonos y cómo revisar tu fecha de cobro

Pagos de hasta $250.000 en agosto: La lista completa de bonos y cómo revisar tu fecha de cobro

&#039;Qué suerte que uno sabe guardar secretos porque si hablara, habría relaciones que durarían hasta hoy mismo&#039;

'Qué suerte que uno sabe guardar secretos porque si hablara, habría relaciones que durarían hasta hoy mismo'

El inesperado mensaje que Gabriel Boric le mandó a Cony Capelli

El inesperado mensaje que Gabriel Boric le mandó a Cony Capelli

Todos lo odian, pero Steve Harris revela el único detalle que habría salvado este polémico disco de Iron Maiden

Todos lo odian, pero Steve Harris revela el único detalle que habría salvado este polémico disco de Iron Maiden

Dominga López, finalista de Miss Universo Chile: “La preparación mental sí es la más importante”

Dominga López, finalista de Miss Universo Chile: “La preparación mental sí es la más importante”

Después de más de 40 años, una histórica banda chilena abre un nuevo capítulo con disco inédito

Después de más de 40 años, una histórica banda chilena abre un nuevo capítulo con disco inédito

El Teleférico Bicentenario revela un detalle clave: así funcionará el viaje de 13 minutos entre Providencia y Huechuraba

El Teleférico Bicentenario revela un detalle clave: así funcionará el viaje de 13 minutos entre Providencia y Huechuraba

Lanzaron un éxito gigante en los 90, se separaron y hoy lanzan su primera canción en 28 años: Así es como suena

Lanzaron un éxito gigante en los 90, se separaron y hoy lanzan su primera canción en 28 años: Así es como suena

El actor que impactó a Chile con una de las interpretaciones más crudas de la TV

El actor que impactó a Chile con una de las interpretaciones más crudas de la TV

La Combo Tortuga destapó una historia que pocos conocían de sus primeros años: Uno de los shows más insólitos de su carrera

La Combo Tortuga destapó una historia que pocos conocían de sus primeros años: Uno de los shows más insólitos de su carrera

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad