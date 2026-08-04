Chile alberga el Mundial de Voleibol Femenino Sub 17: cuáles son sus rivales, cuándo juega y quién transmite por TV

La selección chilena de voleibol femenino sub 17 entra en horas decisivas de cara a su histórica participación en el Mundial de la categoría.

Esto pues será la primera vez que nuestro país albergue un evento de este tipo en la especialidad.

Serán 24 selecciones, divididas en cuatro grupos, las cuales disputarán la primera etapa entre el Centro de Deportes Colectivos del Parque Deportivo Estadio Nacional, San Felipe y Los Andes.

El elenco nacional ejercerá su localía en la fase inicial en Ñuñoa, siendo parte del grupo A con República Checa, Tailandia, Estados Unidos, Egipto y Turquía.

La misión del sexteto chileno pasa por meterse entre los cuatro mejores de cada zona que avanzarán hacia las etapas de eliminación directa por el título.

Los partidos de Chile en el Mundial de voleibol femenino Sub 17 se podrán seguir a través del canal de YouTube de la Federación Internacional de Voleibol y también por TV, aunque todavía no se ha dado a conocer cuál será la señal encargada del evento.

Cabe apuntar que hay entradas disponibles para toda la fase grupal en el sistema Ticket Pro, aunque ya para el juego de las nacionales ante Estados Unidos ya están agotadas.

El calendario de Chile en el Mundial Femenino de Voleibol Sub 17

Jueves 6 de agosto

20:00 horas | Chile vs. República Checa

Viernes 7 de agosto

20:00 horas | Chile vs. Tailandia

Sábado 8 de agosto

20:00 horas | Chile vs. Estados Unidos

Lunes 10 de agosto

20:00 horas | Chile vs. Egipto

Martes 11 de agosto

20:00 horas | Chile vs. Turquía