Las Diablas se despiden rumbo a su segundo Mundial de Hockey Césped: “Ser top 8 sería espectacular, nunca hemos tenido una instancia así” / Twitter @MinMujeryEG

Este miércoles, las Diablas, la selección chilena de hockey césped, tuvieron su último entrenamiento en el Centro Deportivo de Hockey Césped Claudia Schüler.

En Ñuñoa, y con autoridades del Ministerio del Deporte, el Ministerio de la Mujer y el Comité Olímpico de Chile, el plantel fue despedido de cara a su viaje mañana jueves a Europa, donde disputarán su segundo Mundial de la especialidad a contar del sábado 15 de agosto.

“Vamos a vivir nuestro sueño, estamos con mucha felicidad y ganas de disputar nuestro segundo Mundial (...) Tenemos que ir paso a paso. Estar en la siguiente fase sería algo histórico, ser top 8 o top 10 sería espectacular, nunca hemos tenido una instancia así”, recalcó, en diálogo con ADN TOP, la capitana de las Diablas, Manuela Urroz, planteando también que han debido asimilar las prácticas con el cambiante clima en las últimas semanas.

“Nos hemos tenido que adaptar. Como dicen en el staff, “el que no se adapta, no gana”. Dadas las condiciones climáticas, tuvimos distintos factores, pero es parte del camino, sabíamos que eran cosas que podían pasar. Nos hemos seguido preparando y creo que llegamos de muy buena manera a este torneo", comentó, valorando su rol como líder del plantel nacional, que en la cita planetaria enfrentará a Países Bajos, Japón y Australia.

“Es una responsabilidad y un orgullo que disfruto día a día, un privilegio compartir no solo la cancha, sino el día a día con mujeres tan apasionadas y empoderadas. Es muy inspirador acompañarnos entre todas. Disfruto cada jornada con ellas”, recalcó Manuela Urroz.

El trabajo del staff técnico de las Diablas

Durante la ceremonia de despedida, el entenador del plantel nacional, Cristóbal Rodríguez, destacó cómo ha ido progresando el equipo con miras a su segunda cita planetaria consecutiva.

“Las más importantes son nuestras jugadoras, que son un grupo increíble. Estoy orgulloso de liderar este proceso y lo único que les puedo aconsejar es que disfruten, el trabajo ya está hecho y sé que van a dar lo mejor. Si dan lo que ya han demostrado que pueden dar, nos va a ir muy bien”, expresó, reconociendo las particulares circunstancias que marcaron las últimas semanas de preparación.

“Estamos muy bien preparados, independiente que tuvimos que competir contra el clima. Tuvimos que suspender un par de entrenamientos porque la cancha estaba congelada. Debimos entrenar indoor por la lluvia y en uno los guardias no nos dejaron entrar, pero tenemos que adaptarnos”, aseguró el DT del elenco nacional.