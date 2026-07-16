Remezón en el tenis chileno: inhabilitan a Milovan Kegevic, presidente electo de la Federación

La Comisión de Elecciones de la Federación de Tenis de Chile resolvió inhabilitar definitivamente a Milovan Kegevic y Valentina Marín, quienes habían sido electos hace un mes como presidente y secretaria general, respectivamente, tras una impugnación que cuestionó sus requisitos para asumir cargos directivos.

De acuerdo al documento al que tuvo acceso ADN Deportes, la decisión se fundamentó principalmente en que la Universidad Bolivariana certificó que ambos no figuran en sus registros académicos ni poseen títulos o grados otorgados por esa institución, documento que contradice los antecedentes presentados durante sus postulaciones.

La Comisión consideró que la entrega de documentación académica cuestionada afectó los principios de legalidad, probidad y buena fe exigidos para dirigir una Federación Deportiva Nacional.

Además, el organismo acogió un recurso de reposición y decretó la suspensión inmediata de los efectos de la proclamación electoral de Kegevic y Marín, dejando sin efecto sus nombramientos.

Cabe recordar que Kegevic enfrentaba una serie de denuncias vinculadas a presuntas irregularidades en el funcionamiento interno de la Federación, además de la existencia de supuestas asociaciones “fantasma” integradas por clubes sin participación deportiva comprobable. Sin embargo, estos antecedentes no fueron considerados como fundamento para su inhabilitación como presidente.

Lo que viene para el tenis chileno

La resolución también estableció que, tras estas inhabilitaciones, sumadas a la renuncia de cuatro directores electos y la inhabilitación previa de María Lorena Escobar, el directorio de la Federación quedó con solo dos integrantes habilitados, cifra inferior al mínimo de cinco miembros necesarios para funcionar según los estatutos y la normativa vigente.

Por esta razón, la Comisión declaró la imposibilidad orgánica del directorio para sesionar y tomar decisiones, además de señalar que Milovan Kegevic ya no cuenta con la calidad de presidente ni con facultades para convocar la Asamblea Extraordinaria fijada para el sábado 18 de julio.

Finalmente, la resolución fue enviada al Instituto Nacional del Deporte (IND), la Subsecretaría del Deporte y el Comité Olímpico de Chile, y se informó a las asociaciones miembros que podrán activar mecanismos estatutarios para convocar una nueva instancia y regularizar la conducción de la Federación mediante un nuevo proceso electoral.