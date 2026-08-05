Cada vez más chilenos llegan a esta liga extranjera: la lista completa tras los últimos fichajes

La presencia chilena en la Major League Soccer (MLS) continúa creciendo durante esta temporada 2026. Cada vez son más los jugadores nacionales que optan por desarrollar sus carreras en el fútbol de Estados Unidos, que ya cuenta con siete chilenos en distintos equipos.

El caso más reciente es el de Gonzalo Tapia, quien fue anunciado este miércoles como nuevo refuerzo de Columbus Crew. El delantero formado en la UC se suma a una lista que ha crecido de manera importante durante los últimos meses.

Otro movimiento destacado fue el de Paulo Díaz, que dejó River Plate tras siete temporadas y fichó por Atlanta United. El defensor llegó como agente libre hace unas semanas.

También arribaron desde el fútbol brasileño Alexander Aravena y Benjamín Kuscevic. El atacante fue contratado por Portland Timbers, mientras que el zaguero central se incorporó a Toronto FC.

A ellos se suman otros chilenos como el arquero Thomas Gillier, quien milita en CF Montréal; el volante Antonio Riquelme, promovido a Real Salt Lake tras su paso por Real Monarchs; y el delantero Zidane Yáñez, quien fue transferido desde New York City FC a Nashville SC.

Los chilenos que juegan en la MLS en 2026