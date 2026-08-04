Un incendio químico de gran magnitud afecta la noche de este martes a la empresa Panimex, ubicada en Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva con Las Esteras Sur, junto a la Ruta 5 Norte, en la comuna de Quilicura.

La emergencia movilizó inicialmente a Bomberos de Quilicura con las unidades BT-4, B-1, B-2 y B-3. Debido a la intensidad del fuego, se declaró una tercera alarma de incendio y se despachó al equipo Hazmat, especializado en emergencias con sustancias químicas peligrosas.

De acuerdo con testigos, las llamas superan los 10 metros de altura y durante la emergencia se han registrado múltiples explosiones al interior de la planta. Panimex es una fábrica de plastificantes, por lo que el siniestro involucra material químico.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni se han confirmado las causas del incendio. Bomberos continúa trabajando para controlar la emergencia y evitar la propagación del fuego.