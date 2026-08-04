Una jornada movida tuvo este martes la Universidad de Chile. Los azules, que se preparan para su duelo ante Unión San Felipe por la Copa Chile, presentaron a su segundo refuerzo en el mercado invernal de pases.

Tobías Reinhart arribó al país, se hizo los chequeos médicos y estampó su firma como nuevo jugador del ‘Romántico Viajero’ para lo que resta de temporada: “en este momento de mi carrera vengo de dos años bastante buenos, me toma muy preparado y con muchas ganas de cumplir los objetivos que propone este club”, partió diciendo.

En conversación con las redes sociales del cuadro universitario, el volante argentino agregó que “me trajo venir acá la llamada de un club tan grande como la U, es un objetivo muy lindo y en un club en el que puedo crecer mucho, que es lo que estoy buscando para mi carrera”.

“Tenía otras posibilidades, volver a Argentina, seguir en Italia, pero cuando se te presenta un club tan grande yo creo que es lindo para lo que uno hizo y para lo que queda de carrera que es un paso muy importante”, complementó Reinhart.

Respecto a lo que viene, el trasandino sostuvo que “que me dirija un técnico de esta jerarquía (Gago) es muy lindo, en una posición que sabe y que juego yo ahora, me queda disfrutarlo porque es algo que no te pasa tofos los días”, aseveró.

Cerró con que su paso a la U “es algo muy lindo, ya verme con los colores, estos primeros pasos te hace entender lo grande que es el club, no veo la hora de conocerlos a todos... vamos la U no más”, finalizó Reinhart.