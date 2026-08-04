Fue campeón de América con Chile y hoy sorprendió con un asado junto a Marc Cucurella: “Lindo verte, amigo”

Hace poco menos de un mes, España logró conquistar su segunda estrella en el Mundial 2026 al vencer por 1-0 a Argentina en la final.

En dicho encuentro, uno de los jugadores que brilló en aquella tarde en el MetLife Stadium fue el refuerzo del Real Madrid, Marc Cucurella.

Este martes, el campeón del mundo con la Roja europea compartió un asado con un excompañero de equipo y campeón de América con Chile, Fabián Orellana.

El “Poeta” compartió equipo con Cucurella por dos temporadas cuando coincidieron en el SD Eibar entre 2018 y 2019, antes de que el chileno partiera al Real Valladolid y el español al Getafe.

“¡Lindo verte, amigo! Gracias por el asado", escribió Fabián Orellana en una historia donde compartió una serie de fotografías donde se puede ver a sus hijos junto al futbolista español, quienes posaron con la medalla de campeón del mundo.