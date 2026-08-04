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FOTO. Fue campeón de América con Chile y hoy sorprendió con un asado junto a Marc Cucurella: “Lindo verte, amigo”

El futbolista chileno compartió equipo con el español en el SD Eibar durante el 2018 y 2019.

Nicolás Lara Córdova

Fue campeón de América con Chile y hoy sorprendió con un asado junto a Marc Cucurella: “Lindo verte, amigo”

Hace poco menos de un mes, España logró conquistar su segunda estrella en el Mundial 2026 al vencer por 1-0 a Argentina en la final.

En dicho encuentro, uno de los jugadores que brilló en aquella tarde en el MetLife Stadium fue el refuerzo del Real Madrid, Marc Cucurella.

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Este martes, el campeón del mundo con la Roja europea compartió un asado con un excompañero de equipo y campeón de América con Chile, Fabián Orellana.

El “Poeta” compartió equipo con Cucurella por dos temporadas cuando coincidieron en el SD Eibar entre 2018 y 2019, antes de que el chileno partiera al Real Valladolid y el español al Getafe.

“¡Lindo verte, amigo! Gracias por el asado", escribió Fabián Orellana en una historia donde compartió una serie de fotografías donde se puede ver a sus hijos junto al futbolista español, quienes posaron con la medalla de campeón del mundo.

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