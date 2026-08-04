Pese a tener que jugar con su club: exjugador de la U fue seleccionado en el “Desafío Sammis Reyes”

Sammis Reyes se encuentra recorriendo el país buscando a los mejores deportistas de cada región, para que luego compitan en una final nacional por un premio de 10 millones pesos.

El Desafío Sammis Reyes comenzó la semana pasada en Arica y Parinacota, donde ya hubo ganadores en las dos categoría (masculina y femenina). Ahora se traslada a la Región de Tarapaca, en el Estadio de Cavancha, Iquique.

A través de las redes sociales del torneo se han ido anunciando a los clasificados para participar en las competiciones de fuerza, agilidad, velocidad y potencia, donde hubo un nombre que sorprendió a todos.

Se trata de Simón “Pitu” Contreras, actual jugador de Deportes Iquique en la Primera B, que fue uno de los seleccionados para demostrar su condición deportivo, pero hay un pequeño gran detalle que dejó pasar.

El sábado 8 de agosto, día en que Sammis Reyes llegará a realizar el evento, el ex Universidad de Chile no estará en la ciudad, ya que deberá viajar a Calama para jugar ante Cobreloa por la fecha 20 de la Liga de Ascenso.

Raro sería que Contreras se quede sin jugar con los “Dragones Celestes” para participar en el desafío del exjugador de la NFL, ya que en la presente temporada, pese a ser casi siempre suplente, ha disputado 17 partidos.