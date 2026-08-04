;

Pese a tener que jugar con su club: exjugador de la U fue seleccionado en el “Desafío Sammis Reyes”

Simón “Pitu” Contreras, actualmente en Deportes Iquique, se postuló y quedó en el evento del deportista chileno.

Javier Catalán

Agencia Uno

Agencia Uno

Sammis Reyes se encuentra recorriendo el país buscando a los mejores deportistas de cada región, para que luego compitan en una final nacional por un premio de 10 millones pesos.

El Desafío Sammis Reyes comenzó la semana pasada en Arica y Parinacota, donde ya hubo ganadores en las dos categoría (masculina y femenina). Ahora se traslada a la Región de Tarapaca, en el Estadio de Cavancha, Iquique.

A través de las redes sociales del torneo se han ido anunciando a los clasificados para participar en las competiciones de fuerza, agilidad, velocidad y potencia, donde hubo un nombre que sorprendió a todos.

Revisa también:

ADN

Se trata de Simón “Pitu” Contreras, actual jugador de Deportes Iquique en la Primera B, que fue uno de los seleccionados para demostrar su condición deportivo, pero hay un pequeño gran detalle que dejó pasar.

El sábado 8 de agosto, día en que Sammis Reyes llegará a realizar el evento, el ex Universidad de Chile no estará en la ciudad, ya que deberá viajar a Calama para jugar ante Cobreloa por la fecha 20 de la Liga de Ascenso.

Raro sería que Contreras se quede sin jugar con los “Dragones Celestes” para participar en el desafío del exjugador de la NFL, ya que en la presente temporada, pese a ser casi siempre suplente, ha disputado 17 partidos.

Contenido patrocinado

Pagos de hasta $250.000 en agosto: La lista completa de bonos y cómo revisar tu fecha de cobro

Pagos de hasta $250.000 en agosto: La lista completa de bonos y cómo revisar tu fecha de cobro

&#039;Qué suerte que uno sabe guardar secretos porque si hablara, habría relaciones que durarían hasta hoy mismo&#039;

'Qué suerte que uno sabe guardar secretos porque si hablara, habría relaciones que durarían hasta hoy mismo'

El inesperado mensaje que Gabriel Boric le mandó a Cony Capelli

El inesperado mensaje que Gabriel Boric le mandó a Cony Capelli

Todos lo odian, pero Steve Harris revela el único detalle que habría salvado este polémico disco de Iron Maiden

Todos lo odian, pero Steve Harris revela el único detalle que habría salvado este polémico disco de Iron Maiden

Dominga López, finalista de Miss Universo Chile: “La preparación mental sí es la más importante”

Dominga López, finalista de Miss Universo Chile: “La preparación mental sí es la más importante”

Después de más de 40 años, una histórica banda chilena abre un nuevo capítulo con disco inédito

Después de más de 40 años, una histórica banda chilena abre un nuevo capítulo con disco inédito

El Teleférico Bicentenario revela un detalle clave: así funcionará el viaje de 13 minutos entre Providencia y Huechuraba

El Teleférico Bicentenario revela un detalle clave: así funcionará el viaje de 13 minutos entre Providencia y Huechuraba

Lanzaron un éxito gigante en los 90, se separaron y hoy lanzan su primera canción en 28 años: Así es como suena

Lanzaron un éxito gigante en los 90, se separaron y hoy lanzan su primera canción en 28 años: Así es como suena

El actor que impactó a Chile con una de las interpretaciones más crudas de la TV

El actor que impactó a Chile con una de las interpretaciones más crudas de la TV

La Combo Tortuga destapó una historia que pocos conocían de sus primeros años: Uno de los shows más insólitos de su carrera

La Combo Tortuga destapó una historia que pocos conocían de sus primeros años: Uno de los shows más insólitos de su carrera

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad