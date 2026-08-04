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“Fue un acto de amor”: reaparece mujer que fue abandonada con una carta y $1.000 siendo recién nacida

Más de tres décadas después del caso que impactó a Chile, la joven relató cómo reconstruyó su historia.

Javiera Rivera

“Fue un acto de amor”: reaparece mujer que fue abandonada con una carta y $1.000 siendo recién nacida

Paz Álvarez Silva, la mujer que en 1992 fue abandonada siendo una recién nacida junto a una carta y $1.000, reapareció en redes sociales para compartir su historia y agradecer a la familia que la acogió y la crio.

A través de un video publicado en TikTok, mostró antiguas portadas de prensa sobre el caso y una fotografía actual junto a sus familiares. “Siempre he pertenecido aquí. No hay otro lugar donde quisiera estar”, escribió.

La historia de Paz se remonta a julio de 1992, cuando fue encontrada en la entrada de una vivienda en Santiago. Junto a ella había una carta en la que su madre biológica explicaba que no podía hacerse cargo de la bebé, ya que había sido producto de una violación.

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Tras ser hallada por Carabineros, la recién nacida fue trasladada a un centro asistencial y luego quedó bajo la protección de organismos especializados, hasta ser acogida por la familia con la que creció.

En respuesta a los comentarios que recibió en redes sociales, Paz contó que hace un tiempo inició una búsqueda legal para encontrar a su madre biológica, aunque hasta ahora no ha obtenido resultados. Pese a ello, aseguró que no guarda rencor.

“Agradezco a mi mamá biológica por reconocer que iba a estar mejor con otra familia. Fue un acto de generosidad y de amor hacia mí”, expresó.

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