;

Conmoción en Quilicura: hombre en situación de calle muere en una banca frente a SAPU de la comuna

El cuerpo del afectado, de 63 años, fue hallado sin vida en la Plaza de Armas de Quilicura. Según una agrupación local, murió por hipotermia.

Ruth Cárcamo

Facebook Terapiasnat Mirna Ruiz Varas

Facebook Terapiasnat Mirna Ruiz Varas

La muerte de un hombre de 63 años en situación de calle generó profunda conmoción entre los vecinos de la comuna de Quilicura, en la región Metropolitana.

Según información preliminar, la persona fue encontrada sin vida durante la jornada de este martes en una banca de la Plaza de Armas de Quilicura, frente al SAPU Rodrigo Rojas de Negri.

Funcionarios de Seguridad Municipal se trasladaron al lugar junto a personal de Carabineros, tras ser alertados, y el cuerpo fue retirado horas más tarde.

Revisa también

ADN

Hipotermia

El afectado fue identificado por la agrupación Mi Razón de Ser como René Hidalgo, de quien señalaron en su cuenta de Instagram que “falleció producto de una hipotermia”.

A raíz de su fallecimiento, la organización convocó a una velatón en memoria del hombre y cuestionó la respuesta de las autoridades frente a la situación de las personas en situación de calle.

“El albergue de nuestra comuna fue cerrado en octubre del año pasado. Todas las autoridades lo sabían. ¿Quién hizo algo para evitar que esto ocurriera? Nadie. Hoy enfrentamos las consecuencias de la indiferencia”, señaló.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad