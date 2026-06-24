Conmoción en Quilicura: hombre en situación de calle muere en una banca frente a SAPU de la comuna

La muerte de un hombre de 63 años en situación de calle generó profunda conmoción entre los vecinos de la comuna de Quilicura, en la región Metropolitana.

Según información preliminar, la persona fue encontrada sin vida durante la jornada de este martes en una banca de la Plaza de Armas de Quilicura, frente al SAPU Rodrigo Rojas de Negri.

Funcionarios de Seguridad Municipal se trasladaron al lugar junto a personal de Carabineros, tras ser alertados, y el cuerpo fue retirado horas más tarde .

Hipotermia

El afectado fue identificado por la agrupación Mi Razón de Ser como René Hidalgo, de quien señalaron en su cuenta de Instagram que “falleció producto de una hipotermia”.

A raíz de su fallecimiento, la organización convocó a una velatón en memoria del hombre y cuestionó la respuesta de las autoridades frente a la situación de las personas en situación de calle.

“El albergue de nuestra comuna fue cerrado en octubre del año pasado. Todas las autoridades lo sabían. ¿Quién hizo algo para evitar que esto ocurriera? Nadie. Hoy enfrentamos las consecuencias de la indiferencia”, señaló.